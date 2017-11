Päivän lehti 18.11.2017

Saksan hallitusneuvottelut yllättivät kaasuputkea vastustavan Baltian iloisesti – ”Ovatko saksalaiset tulleet

Puolassa Puolassa

Hermostuneisuus

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Samasta