Päivän lehti 18.11.2017

Jyväskylän ravien Toto76-vihjeet

Viikon varmat

Jyväskylän

Huomaa tämä

Suomen

kierroksella on peräti neljä ikäluokkakisaa, joista kaikista erottuu selvät suosikit. HS:n varmavalinnat ovat juuri näistä lähdöistä Bwt Burning Alive (kohde 1), Tähtiheili (kohde 3) ja Next Direction (kohde 6). Yllätys olisi myös, mikäli neljännen kohteen voittaja olisi joku muu kuin Callela Eliza tai Gisele De Veluwe.raveissa astui voimaan neljän kuukauden kenkäpakko, jonka aikana kaikki popot on oltava jaloissa tai valjakon suoritus hylätään. Selvä sääntö ja sama kaikille.HS:n Toto76-vihjesysteemi:1. lähtö: 6 (7,9)2. lähtö: 1,6,3,12,5 (11,10)3. lähtö: 3 (4,6)4. lähtö: 9,3 (7.1)5. lähtö: 4,12,9,8,7,11 (10,1)6. lähtö: 2 (6,10)7. lähtö: kaikki 16 hevosta1x5x1x2x6x16 = 960 riviä – 48 euroa. Varahevoset suluissa. Peliaika päättyy lauantaina 18.11. kello 15.30. Toto76 ajetaan lähdöissä 5-11.HS:n viime viikon Toto76-vihjeessä oli neljä oikein.