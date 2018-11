Päivän lehti 18.11.2018

Luistelukausi alkoi Helsingin kentillä

Veljekset Risto ja Veikko unohtivat mennä syömään sunnuntaina iltapäivällä. He olivat tulleet Kylänevantien jäädytettävälle luistinradalle Helsingissä keskipäivällä, ja kuuden aikoihin he olivat lähdössä pois. ”Jäätä on ollut vasta pari päivää. Eihän me voida mennä kotiin, kun täytyy olla täällä.