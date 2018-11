Päivän lehti 18.11.2018

Reportaasimaisessa dokumentissa Virosta kertovat siellä pitkään asuneet suomalaiset

Viro on mielenkiintoinen maa, Suomi on jo liian valmis. Näin kuvaillaan etelänaapuriamme Riikka Rahin dokumentissa, joka kertoo Virosta siellä pitkään asuneiden suomalaisten suulla. Vaikka Viron yhteiskunta ei ole vielä valmis, paljon siellä on tapahtunut.