Päivän lehti 18.11.2018

Jemeniin on saatava apua

Jemenissä on käsillä karmea inhimillinen kriisi. Noin 400 000 lapsen arvioidaan kärsivän hengenvaarallisesta akuutista aliravitsemuksesta. He kaipaavat välitöntä hoitoa. Pääkaupungin lentokenttä on saarrettu, ja pääsatamakaupunki Hodeidan taistelut ovat viime päivinä kiihtyneet.