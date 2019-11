Päivän lehti 18.11.2019

Miika Kemppainen oli maskeeraajana Forkissa

Toisin kuin sunnuntaina 17. marraskuuta sivulla C 6 Forkin teatteriarvostelussa kerrottiin, maskeeraajan nimi on Miika Kemppainen, ei Miikka. Mia Hafrén lauloi Alive-nimisen kappaleen, ei Still Alive.