Päivän lehti 18.12.2018

Kiina on jo rakentanut junaradan Sambiasta Tansaniaan

Sunnuntaina 16. joulukuuta sivulla B 4 Kiinan hankkeita käsittelleessä grafiikassa esitettiin, että junarata Sambiasta Tansaniaan on suunnitteilla. Kiina on kuitenkin rakentanut radan jo 1970-luvulla. Nyt suunnitteilla on radan uudistaminen Kiinan rahoituksella.