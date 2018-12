Päivän lehti 18.12.2018

Oodin ensimmäisessä kerroksessa on kirjoja

Sunnuntaina 16. joulukuuta sivulla sivulla C 4 kerrottiin, että Oodin ensimmäisessä kerroksessa ei ole kirjoja, mutta kirjojen palautuspiste on. Viime viikolla ensimmäiseen kerrokseen on lisätty kolme kirjahyllykköä.