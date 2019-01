Päivän lehti 19.1.2019

Kissani Jugoslavia Kansallisteatterissa

Pajtim Statovcin esikoisromaani Kissani Jugoslavia on menestynyt hyvin maailmalla. Se on tällä hetkellä yksi Dublinin kansainvälisen kirjallisuuspalkinnon ehdokkaista. Romaanin on dramatisoinut Eva Buchwald ja näytelmän ohjasi Johanna Freundlich. Bekimiä esittää Toni Harjajärvi.