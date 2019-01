Päivän lehti 19.1.2019

Seksipommina tunnettu filmitähti Hedy Lamarr (1914–2000) kehitti teknologian, jota käytetään nykyään matkapuhe

Filmitähtenä mainetta niittäneen, mutta keksijänä maailmaan eniten vaikuttaneen Hedy Lamarrin (1914–2000) hämmästyttävästä elämäntarinasta on kehitteillä minisarja, jonka pääosaan on lupautunut Wonder Womanina tunnettu Gal Gadot.