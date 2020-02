Päivän lehti 19.2.2020

Teinipojan mieli järkkyy

Ranskalaisen Florian Zellerin kirjoittama näytelmä Poika on koskettava tarina perheestä ja sen hajoamisesta, rakkaudesta, uusista aluista ja lopullisista päätöksistä. Zeller on yksi aikamme arvostetuimpia näytelmäkirjailijoita, jonka palkittuja näytelmiä on esitetty useissa Euroopan maissa.