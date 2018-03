Päivän lehti 19.3.2018

HS-toimittajat suosittelevat soulin ja punkin liittoa sekä mieskuoroa

Soulin ja punkin liitto on kestävää laatua Rockia, soulia ja punkkia yhdistelevä kalifornialainen The Bellrays oli tulossa Helsinkiin keikalle jo viime syksynä, mutta kiertue keskeytyi sairaustapauksen vuoksi. Nyt yhtye on taas kunnossa, ja matka jatkuu Suomen kiertueella.