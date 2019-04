Päivän lehti 19.4.2019

Meitä äänestäjiä on huijattu!

Eduskuntavaalit ovat ohi ja eurovaalit tulossa. Olemme saaneet lukea, että joillekin eduskuntaan päässeille tulos ei vielä ”riitä”, vaan he osallistuvat vielä eurovaaleihin. Tämä on mielestäni törkeää äänestäjien huijaamista. Puolueilta se on kakkoskortilla pelaamista.