Päivän lehti 19.5.2019

Anja Erämajan ensimmäisessä romaanissa parasta on kerronnan rento ja rikas sävy

Romaani Anja Erämaja: Imuri. WSOY. 176 s. On väitetty, että runoilijoiden pitää kirjoittaa silloin tällöin romaani, jolla he ostavat oikeutensa kirjoittaa lisää runoja. On myös runoilijoita, jotka ovat vaihtaneet kokonaan proosaan.