Päivän lehti 19.8.2019

Biologi uhkaa katastrofilla

1969 elokuussa: ”Kaikkien elinympäristöämme koskevien ongelmien pahin puoli on että siinä vaiheessa, kun meillä on riittävästi todisteita saamaan ihmiset vakuuttuneiksi, kuolema on jo ehtinyt edelle”, sanoo amerikkalainen väestöbiologi Paul Ehrlich.