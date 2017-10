Päivän lehti 19.10.2017

Siniset tarvitsevat pienen jytkyn

Lapin Kansan

Kaleva

Etelä-Suomen Sanomat

Hufvudstadsbladet

mukaan Sininen tulevaisuus erottuu puolue­rekisteriin päästyään muista poliittisista ryhmistä ainakin siinä, että puolueella on kannatus­kyselyissä vain parin prosentin kannatus mutta viisi ministeriä ja keskisuuri eduskunta­ryhmä.”Vastaavaa ei ole aikaisemmin nähty Suomen poliittisessa historiassa.””Siniset tarvitsee menestyäkseen selkeän, muista erottuvan ohjelman. Sellaisen laatiminen ei ole helppoa. Tuleva puolue on kertonut ajavansa keskiluokkaisen, työtä tekevän kansanosan etuja ilman ihmisvastaisuutta, mikä tuskin riittää erottamaan sitä massasta.””Hyvät neuvot ja pieni jytky ovat tarpeen tulokkaalle, jos se aikoo säilyttää, saati vakiinnuttaa, paikkansa päättäjäpuolueiden joukossa.”pitää sinisten kannalta olennaisena kysymyksenä sitä, miten ryhmä pystyy erottautumaan perussuomalaisista olematta samanlainen kuin muut keskustaoikeistolaiset puolueet.”Siniset vakuuttaa olevansa uudenlainen yhteiskuntaa kehittävä moderni liike. Eri asia on, miten pitkälle kannatusta kerääväksi muutokseksi riittää vakuutus siitä, että puolue tarjoaa maahanmuuttokriittisyyttä ilman rasismia, väylän keskiluokan verokapinalle, kunnioittaa kansainvälistä yhteistyötä, toimii yrittäjäystävällisesti sekä pitää tärkeänä turvallisuutta samoin kuin syrjäytymisen ja kiusaamisen ehkäisyä. Puoluekenttä on jo kyllästetty tällaisilla ajatuksilla.””Sinisillä on nyt tilaisuus näyttää kyntensä, mutta ennuste lupaa korkeintaan epävakaista ja sumeaa tulevaisuutta.”toteaa liikehdinnän perussuomalaisista sinisiin olleen tähän asti niin vähäistä, että halla-aho­laiset ovat voineet ottaa siitä kaiken vahingonilon irti.”Kyse voi silti olla tyvenestä myrskyn edellä. Sinisiksi mielivillä perussuomalaisilla ei vielä ole ollut puoluetta eikä sen myötä paikallisjärjestöä, johon liittyä. Ti­lanne korjautuu lähikuukausina, kun puo­lue rekisteröidään ja sille nyt ra­kennet­tava kenttäorganisaatio valmistuu.””Tosin sinisten gallupsuosio laahaa edelleen niin matalalla, että se voi olla suurin este uuteen puolueeseen liittymiselle. ”ymmärtää sinisten heikon gallupsuosion selityksiä, joiden mukaan suomalaisten eivät vielä hahmota perussuomalaisten ja sinisten eroja.”Sinisen tulevaisuuden suuri haaste on löytää itselleen puoluekartalta itselleen sopiva lokero ja ennen kaikkea saada äänestäjät näkemään sinisten ja heidän aiemman puolueensa ero.””Vielä perussuomalaisten puheen­joh­taja­vaalikiertueen aikaan Sampo Terholla ja hänen vastaehdokkaallaan Jussi Halla-aholla vaikutti olevan samankaltainen näkemys useimmista asioista.”