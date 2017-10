Päivän lehti 19.10.2017

Infoähky voi selittää, miksi lankeamme huijauksiin

1.

2.

3.

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

4.

5.

Miksi valeuutiset, huijaukset ja perättömät meemit uppoavat yleisöön niin herkästi? Yhdysvaltalaistutkijat syyttävät asiasta infoähkyä ja ihmisen huomiokyvyn rajallisuutta. Internetin tulvassa kaikenlaiset sisällöt leviävät tehokkaasti tiedon laadusta riippumatta, kertoo Nature Human Behavior -lehdessä kesäkuussa julkaistu tutkimus.Kyseenalaistaminen vaatii niin motivaatiota kuin kykyäkin, toteaa australialaistutkimus vuodelta 2012. Tiedon luotettavuuden ja lähteiden puntarointi on älyllisesti haastavampaa kuin vain viestin hyväksyminen sellaisenaan – etenkin, jos se sopii ihmisen ennakkokäsityksiin ja asenteisiin.Taloudellisesti tiukka tai muuten raskas elämänvaihe altistaa huijauksille, sillä stressi nakertaa henkisiä kykyjä. Näin kertoo ikääntyvien asiaa ajavan yhdysvaltalaisen AARP-järjestön tutkimus vuodelta 2014.Huijauksiin lankeavat olivat menettäneet muita todennäköisemmin hiljattain työnsä, kokeneet enemmän vastoinkäymisiä sekä tunsivat useammin yksinäisyyttä ja eristyneisyyttä.Erityisen haavoittuvia ovat vanhukset. Osasyynä voi olla iän myötä lisääntyvä luottavaisuus, kertoo Pnas-tiedelehdessä vuonna 2012 julkaistu tutkimus. Ikääntyvät vaistoavat riskejä ja tunnistavat epäluotettavuuden merkkejä ihmiskasvoista heikommin kuin nuoret aikuiset.Nuorten on hyvin vaikea tunnistaa valeuutista, jos se on uutismaisessa muodossa ja ympäristössä, kertoo alkuvuodesta julkaistu Sanomalehtien Liiton teettämä tutkimus. Stanfordin yliopiston tutkijoiden mukaan yli 80 prosenttia yhdysvaltalaisista yläasteikäisistä ei erottanut natiivimainontaa uutisjutusta, vaikka sisältö oli merkitty sponsoroiduksi.