Tuloksia, tv-urheilua ja rahapelejä

Jääkiekko

Koripallo

Raviurheilu

Salibandy

Tv-urheilua

Rahapelejä

Kärpät–HIFK 5–0 (2–0, 1–0, 2–0)1. erä: 11.53 Julius Junttila (Charles Bertrand–Mikael Ruohomaa) 1–0 yv., 16.45 Ville Leskinen (Shaun Heshka–Junnila) 2–0 sr.Jäähyt: 11.30 Juhani Tyrväinen HIFK 2 min, 12.30 Miro Heiskanen HIFK 2 min, 14.40 Ryan O'Connor HIFK 2+10 min.2. erä: 28.17 Leskinen (Saku Mäenalanen–Teemu Kivihalme) 3–0.Jäähyt: -.3. erä: 42.29 Junttila (Lasse Kukkonen–Bertrand) 4–0 yv., 56.10 Bertrand (Junttila) 5–0.Jäähyt: 41.09 Miro Heiskanen HIFK 2 min, 53.43 Charles Bertrand Kärpät 2 min, 59.02 Teemu Eronen HIFK 2 min.Jäähyt yhteensä: Kärpät 1x2 min, HIFK 5x2 min ja 1x10 min.Maalivahtien torjunnat: Veini Vehviläinen Kärpät 5+5+11=21, Atte Engren HIFK 10+6+4=20.Erotuomarit: Teemu Salminen–Jari Suorsa (Santeri Orava–Jussi Thomann).Yleisöä: 6258.NY Rangers–Pittsburgh ja. 4–5 (0–2, 3–1, 1–1, 0–1) P: Olli Määttä 0+1.Philadelphia–Florida 5–1 (0–0, 4–0, 1–1)P: Valtteri Filppula 1+1.Washington–Toronto 0–2 (0–0, 0–0, 0–2), New Jersey–Tampa Bay vl. 5–4 (3–2, 0–2, 1–0, 1–0)Ottawa–Vancouver 0–3 (0–1, 0–1, 0–1)Winnipeg–Columbus 2–5 (0–1, 1–4, 1–1)W: Joel Armia 1+0, C: Joonas Korpisalo 24/26 torjuntaa.Nashville–Colorado 4–1 (0–0, 3–1, 1–0)C: Mikko Rantanen 0+1, N: Pekka Rinne 20/21 torjuntaa.Dallas–Arizona 3–1 (1–0, 1–1, 1–0)Edmonton–Carolina 3–5 (0–3, 1–0, 2–2)C: Teuvo Teräväinen 2+0, E: Jussi Jokinen 0+1, Las Vegas–Buffalo ja. 5–4 (1–1, 2–0, 1–3, 1–0) B: Rasmus Ristolainen 0+1.San Jose–Montreal 5–2 (1–1, 3–1, 1–0)M: Artturi Lehkonen 0+1.Barys–Admiral 4–3 (1–1, 3–0, 0–2)Kunlun–Traktor vl. 2–3 (2–1, 0–1, 0–0, 0–0, 0–1)Jugra–Amur vl. 3–2 (1–0, 1–0, 0–2, 0–0, 1–0)J: Veli-Matti Savinainen 0+1, A: Juha Metsola 24/26 torjuntaa.Metallurg Mg–TsSKA 2–7 (1–4, 1–2, 0–1)Lada–Slovan 5–1 (2–0, 1–0, 2–1)RoKi–Jokipojat 4–2 (1–0, 1–0, 2–2)K-Vantaa–TuTo 4–2 (1–0, 1–1, 2–1)SaPKo–Espoo United 4–3 (2–2, 2–1, 0–0)KeuPa HT–Ketterä 5–3 (1–1, 1–0, 3–2)Hermes–IPK ja. 2–3 (0–0, 1–1, 1–1, 0–1)Korisliiga:BC Nokia: Daniel Dolenc 19/3/4 torjuntaa, Vincent Council 12/5/6 syöttöä, Leyton Hammonds 12/3, Eldar Skamo 11/3/6 syöttöä, Henri Hirvikoski 7/0, Niko Mattila 7/4, Lawrence Gilbert jr. 6/9, Nicolai Andersen 3/0, Aapeli Alanen 2/4.Kouvot: Thomas Gipson III 25/6, Tuomas Hirvonen 16/4/8 syöttöä, Ville Kaunisto 15/19, James Sinclair 13/3, Jamie Skeen 7/7, Severi Kaukiainen 2/0, Wayne Bernard 2/5.Erotuomarit: Johannes Sarekoski, Matti Eskola, La Trice Little.Yleisö: 639.Vilpas: Tobin Carberry 22/4, Javontae Hawkins 22/5, Aaron Jones 19/12/7 torjuntaa, Johnathan Jordan 17/6, Aatu Kivimäki 9/0, Juho Nenonen 7/4, Teemu Rannikko 7/1, Topias Kuukkanen 6/2, Riku Laine 2/3, Miikka Luosmaa 2/1.United: Darious Moten 10/5, Jervon Pressley 10/4, Samuel Haanpää 8/4, Okko Järvi 8/5, Jeb Ivey 8/1, Omar Calhoun 8/3, Lauri Toivonen 6/5, Topi Halme 4/2, Jouko Järvinen 0/1, Tuomas Ebeling 0/2.Erotuomarit: Ari Malkamäki, Ari Mikkola, Antti Heinonen.Yleisö: 1832.Kobrat: Maurice Creek 25/9, Lucas Woodhouse 23/7/5 syöttöä, Christopher Ortiz 16/7, Terence Jennings 16/6, Jussi Turja 5/1, Tuomas Viertola 4/1, Panu Peltokangas 2/2, Ville Turja 0/1.Korihait: Juan Pattillo 22/5, Deng Deng 20/13/3 torjuntaa, Justus Kilpinen 19/5, Marius van Andringa 15/2, Chaz Williams 11/1, Sean O'Brien 8/6, Teemu Sulonen 2/3, Eero Lehtonen 2/0.Erotuomarit: Jaakko Kaunisto, Joona Haaja, Elias Anttonen.Seagulls: Jermaine Marshall 22/3, Tuukka Kotti 12/13, Timo Heinonen 11/6, Derek Jackson 10/0, Antti Niskanen 5/4, Remy Abell 4/0, Antti Kanervo 3/0, Alex Vaenerberg 2/0.Pyrintö: Brian Asbury 28/16, Jua'yan Green 16/4, Antero Lehto 9/3/5 syöttöä, Osku Heinonen 8/3, Kenneth Manigault 7/7, Petri Heinonen 5/3, Devonne Giles 3/8, Lassi Kilpinen 2/0, Joonas Cavén 0/1.Erotuomarit: Pekka Saros, Miltiadis Ioannidis, Jarno Hyytiäinen.Yleisö: 914., Itävalta:Miesten Europe Cup:C-lohkon 1. kierrosta: Kapfenberg Bulls, Itävalta–Kataja Basket 72–86 (46–45)Katajan tehokkaimmat: Ilari Seppälä 17/1/6 syöttöä, Damier Pitts 15/2, Vesa Mäkäläinen 13/5, Wesley Saunders 12/8.Kataja kohtaa seuraavaksi portugalilaisen Porton 25. lokakuuta.kauden avausottelut:Cleveland–Boston 102–99, Golden State–Houston 121–122.4. lähtö, Toto65-1, lv 2100 m: 1) Get Lucky/Hannu Torvinen 15,3a (3,97), 2) Arctic Mystery 16,1a (10,06).3) Westcoast Huey 16,1a (8,2). Toto (11-8-10): 3,97 1,96-3,08-2,71 23,84.5. lähtö, Toto65-2, sh 2100 m Tammatähti : 1) Vilma Lyydia/Tuomas Pakkanen 24,3 (4,86), 2) Tähtisäihke 25,4 (21,92).3) Vieskerin Virva 23,9 (9,58). Toto (7-2-8): 4,86 2,53-3,62-2,73 38,16.6. lähtö, Toto65-3 Toto4-1, lv 1609 m: 1) I'm Just a Sund/Jukka Torvinen 10,9a (1,4), 2) Camiel Kievitshof 11,6a (18,23).3) Sacramento S 11,7a (14,71). Toto (6-3-1): 1,40 1,23-1,94-1,59 4,36. Toto4 voitto-osuus: 2,00.7. lähtö, Toto65-4 Toto4-2 TROIKKA-1, lv 2100 m: 1) MAS Aristocrat/Tapio Perttunen 15,5 (3,29), 2) Andree 14,9 (6,5).3) Passing Game 16,0 (11,62). Toto (2-13-6): 3,29 1,49-2,14-3,72 9,65. Toto4 voitto-osuus: 2,50. Troikka: 184,38.8. lähtö, Toto65-5 Toto4-3 DUO-1, lv 3100 m Vantaan Energian Voimaliiga: 1) Star Martini/Mika Forss 15,7 (3,43), 2) Bouncing Hill 16,5 (66,55).3) Stricker 16,0 (3,12). Toto (7-2-10): 3,43 1,29-4,16-1,29 168,93. Toto4 voitto-osuus: 4,10.9. lähtö, Toto65-6 Toto4-4 DUO-2 TROIKKA-2, lv 2100 m: 1) Die Kaiserin/Mika Forss 15,1a (2,14), 2) Ranch Pop Up 15,2a (2,41).3) Victoria Beat 16,0a (27,65). Toto (5-12-6): 2,14 1,27-1,29-2,25 2,81. Toto4 voitto-osuus: 4,50. Troikka: 37,15. Päivän Duo: 7-5, kerroin: 5,99.10. lähtö, lv 2100 m: 1) Indianapolis/Mika Forss 17,4a (4,08), 2) Over And Out 17,5a (3,45).3) Sweedie's Stardust 17,6a (22,39). Toto (6-11-5): 4,08 1,90-1,99-3,45 7,76.Toto4 pelivaihto 42562,80 e, voitto-osuus 4,50 e. Toto65 pelivaihto 255125,18 e, voitto-osuus 17,80 e. Pelivaihto 574168,38 e, yleisöä 802liiga: EräViikingit–Nokian KrP 6–9 (2–2, 3–4, 1–3)20.00 Eurooppa-liiga: Crvena Zvezda-Arsenal22.05 Eurooppa-liiga: Everton-Lyon19.00 Ravit: Toto4, Oulu20.00 SHL: Brynäs-Rögle05.00 PGA Tour: The CJ Cup at Nine Bridges15.00 ja 21.00 Snooker: English Open20.30 Ratapyöräilyn EM03.25 NFL: Oakland-Kansas City22.00 Koripallon Euroliiga: Real Madrid-TsSKA Moskova02.05 NHL: Philadelphia-Nashville02.35 NHL: Ottawa-New Jersey03.35 NHL: Chicago-Edmonton02.05 NHL: NY Rangers-NY Islanders05.05 NHL: Arizona-Dallas07.00 LPGA Tour: Taiwan Championship13.00 ja 16.30 European Tour: Valderrama MastersPäiväarvonta (18.10.): 2, 3, 9, 10, 16, 21, 22, 23, 31, 36, 37, 43, 47, 48, 52, 53, 60, 61, 65, 68, Kunkkunumero: 21Ilta-arvonta (18.10.): 2, 5, 9, 13, 16, 18, 19, 23, 34, 36, 37, 40, 41, 44, 46, 51, 53, 54, 62, 67, Kunkkunumero: 2Päänumerot: 9, 20, 31, 33, 41, 47Vikingnumero: 7Plusnumero: 29Voitonjako:6+1 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 293 881,50 e, 5+1 oikein 6 262,70 e, 5 oikein 1 156,20 e, 4+1 oikein 44,70 e, 4 oikein 27,00 e, 3+1 oikein 7,80 e, 3 oikein 4,20 ePlusnumero (viisinkertaistaa voiton):6 oikein 0,00 e, 5+1 oikein 0,00 e, 5 oikein 5 781,00 e, 4+1 oikein 223,50 e, 4 oikein 135,00 e, 3+1 oikein 39,00 e, 3 oikein 21,00 e, Plus oikein 5,00 eJokerinumero: 3 6 8 7 9 0 1Voitonjako:7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 1 kpl voitto-osuus 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 eTuplaus voitonjako:7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein ei yhtään kappaletta, 5 oikein 12 kpl voitto-osuus 1 000,00 e, 4 oikein 100,00 e, 3 oikein 12,00 e, 2 oikein 6,00 e