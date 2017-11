Päivän lehti 19.11.2017

Nykymuotoiset ylioppilaskirjoitukset haittaavat lukion kehittämistä

Hallituksen

tavoitteena on #uusilukio, joka on nykyistä ­vetovoimaisempi yleissivistävä oppilaitos ja josta siirtymä seuraavalle koulutus­asteelle on sujuvaa.Koordinoimassamme eBig-hankkeessa ja sitä edeltäneessä Tiimilukio-hankkeessa opettajat ovat toteuttaneet laajalti oppi­ainerajat ylittävää yhteistyötä ja kehittäneet tiimiopiskelua sekä toimineet opettajatiiminä. Jopa neljää eri lukion oppiainetta ­yhdistävät oppimiskokonaisuudet ovat vaatineet muutoskykyä niin opiskelijoilta kuin opet­tajiltakin.Näissä tiimiopinnoissa opiskelijat ovat kehittäneet omia tulevaisuustaitojaan, muun muassa suurten kokonaisuuksien ja projektien hallintaa, yhteistyötaitoja, luovuutta, kriittistä ajattelua, johtamista ja tunnetaitoja.Käytännön kehittämistyössä olemme kuitenkin törmänneet moniin lukioarjen esteisiin. Suurimpana esteenä kehittämisessä ovat nykymuotoiset yli­oppilaskokeet, sillä niissä loistavat poissaolollaan esimerkiksi luovuuden, innovoinnin, yhteistyökyvyn tai todellisen soveltamisen taitojen mittaaminen.Jos nykymuotoinen ylioppilaskoe muuttuu laajemmin pääsykokeeksi yliopistoihin, niin kuin on suunnitteilla, lukion pedagoginen kehittäminen voidaan unohtaa. Pragmaattiset nuoret panostavat vain niihin oppi­aineisiin, jotka takaavat pääsyn valitulle alalle. Opettajalla taas on yhä suurempi kiusaus tarjota opiskelijalle vain sellaista opetusta ja ohjausta, joka takaa opiskelijan maksimaalisen pärjäämisen ylioppilaskisassa.Suomalaisnuorten pahoinvointi ja koulu-uupumus ovat jo nyt ennätysluvuissa. Onko meillä varaa ottaa sitä riskiä, että tunnollisimmat, motivoituneimmat ja päämäärätietoisimmat nuoret laittavat itsenä lukio­aikana rääkkiin, joka vaarantaa heidän kasvurauhansa ja pahimmillaan mielenterveytensä?Yhteiskuntamme ja maailman kohtaamat ongelmat ovat niin monimutkaisia, että niiden ratkaisemiseksi tulevaisuustaidoista nousevat kaikkein tärkeimmiksi yhteistyötaidot. Eri taidoilla varustettujen ihmisten on opittava yhdistämään osaamisensa, jotta haasteet pystytään voittamaan. Väärällä tavalla toteutetut lukioreformi ja pääsykoeuudistus pahimmillaan kasvattavat sukupolven, joka on kiinnostunut vain omasta osaamisestaan ja pärjäämisestään.Lukioreformilla ja pääsy­koeuudistuksella on oivallinen päämäärä. Näiden uudistusten rinnalla myös ylioppilaskirjoituksia tulee kehittää rohkeasti. On pidettävä huoli siitä, että ylioppilaskirjoitukset kannustavat lukioita pedagogiikan kehittämiseen, eivät estä sitä.