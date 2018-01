Päivän lehti 20.1.2018

Lahden Toto76-vihjeet: Viktor Kärppä vetää pisimmän korren

1 Viikon varmat Laura Vixin (kohde 7) voittosumma on kykyihin nähden matala. Nyt vastassa on vain tammoja, ja lähtöasemat puoltavat. Toinen ”varma varma” on avauskohteen Costello. Matti Röngän dekkareista nimensä saanut Viktor Kärppä (kohde 5) huokuu nousukuntoa.