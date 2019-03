Päivän lehti 20.3.2019

Koulukuvien kilpailutus oli isku lukiolaisille

Helsingin Sanomat kirjoitti (6.3.), kuinka kilpailutuksen ansiosta koululaiset saavat koulukuvansa nyt halvalla. Kilpailutus on varmasti hyvä asia peruskouluille, mutta lukioissa tilanne on toinen. Monissa Helsingin lukioissa koulukuvauksen on aiempina vuosina järjestänyt opiskelijakunta.