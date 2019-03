Päivän lehti 20.3.2019

HSL:n lippu-uudistus on tyly huonosti liikkuville

Asun Helsingin keskustassa ja käytän lähes pelkästään raitioliikennettä. Matkan hinta on ollut arvokortilla 1,70 euroa, mutta uudistuksen jälkeen se nousee 2,80 euroon. Se on kova korotus. HSL:n mukaan raitiovaunulipun hinta on ollut epätasa-arvoinen. Kukin näkee asian miten haluaa.