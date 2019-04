Päivän lehti 20.4.2019

Ase kuin ase aiheuttaa tuhoa

Suomessa on kehitetty uusi niin kutsuttu hyppypanos vanhojen jalkaväkimiinojen tilalle. Ase on herättänyt kiinnostusta ulkomailla. Puolustusvoimat on tutkitusti yksi luotetuimmista instituutioista Suomessa. Sen tehtävä on puolustaa yhteistä hyvää ilman oman edun tavoittelua.