Leukoja hurjaan tahtiin vetävällä palomiehellä Joonas Mäkipellolla on jo seuraavat maailmanennätykset haussa – myös uudessa lajissa

Päivän lehti 20.4.2019

Leukoja hurjaan tahtiin vetävällä palomiehellä Joonas Mäkipellolla on jo seuraavat maailmanennätykset haussa –

Espoolainen palomies Joonas Mäkipelto on monelle suomalaiselle tuttu uroteoistaan, jotka eivät liity miehen siviiliammattiin mitenkään. Mäkipelto on Suomen tunnetuin leuanvetäjä, ja maailmanennätysmiehellä on tähtäimessä jo uusia ennätyksiä niin leuanvedossa kuin yhdessä uudessa lajissakin.