Päivän lehti 20.5.2019

Tapahtumia maanantaina 20. toukokuuta

Konsertit Virkaneidin menopaussi. Kertomuksellisessa konsertissa näyttelijä Satu Paavola tulkitsee virkaneidin tragikoomista tarinaa. Konserttia säestää jazz-haitaristi Joose Ojala. Kom-teatteri, aula (Kapteeninkatu 26) klo 19. Liput 18 e. It will Discourse most Eloquent Music.