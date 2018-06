Päivän lehti 20.6.2018

Mysteerien metsästäjä houkuttelee katsojaa seikkailurealityjen tavoin mielikuvitusleikkiin

Brittiläinen Paul ”Mungo” Mungeam on seikkailurealityjen raskassarjalainen, mutta harva on nähnyt häntä kameran edessä. Tunnetuimman työnsä Mungeam on tehnyt luontodokumenttien ja tv-seikkailija Bear Gryllsin kuvaajana ryskien kameroineen tämän perässä ympäri maapalloa.