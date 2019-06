Päivän lehti 20.6.2019

Tapahtumia 20.–23. kesäkuuta

Torstai 20.6.

Konsertit

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Keikat

Teatteri

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Muut menot

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lapsille

Perjantai 21.6. Konsertit

Keikat

Teatteri

Muut menot

Lapsille

Lauantai 22.6. Keikat

Muut menot

Sunnuntai 23.6.

Konsertit

Teatteri

Muut menot

Lapsille

Espoon tuomiokirkko (Kirkkopuisto 5, Espoo) klo 21 Juhannusiltamat. Laura Juvonen, sopraano, Aapo-Tapani Kilpelä, bassobaritoni ja Erkki Korhonen, piano ja urut. Vapaa pääsy.Johanna Engelbarth, sopraano, Jere Martikainen, tenori, ja Johannes Karhapää, piano. Aino Acktén kamarifestivaalin ohjelmaa. Kallion kirkko, Café Sonck (Itäinen Papinkatu 2) klo 19. Liput 25 e.Varpu Heikinheimo, viulu, Daniel Beskov, piano. Karakappeli (Karakalliontie 12, Espoo) klo 12. Vapaa pääsy.Janne Malinen, kitara. Laurin päiväkonsertit -sarjaa. Pyhän Laurin kirkko (Kirkkotie 45, Vantaa) klo 12. Vapaa pääsy. Ohjelma 5 e.Helsingin Urkukesän päiväkonsertti. Kallion kirkko (Itäinen Papinkatu 2) klo 12. Vapaa pääsy.Bar Loose (Annankatu 21) klo 21. Liput 6 e.Järvenpään teatteri, Järvenpään kesäteatteri (Stålhanentie 4, Järvenpää) klo 19. Liput 20 ja 23 e.Veikkolan Kartano­teatteri, Navalan puisto (Haapajärven ranta, Navalantie 23, Kirkkonummi) klo 19. Liput 10 ja 23 e.Klo 17 Auringon valtakunta (USA 1987). O: Steven Spielberg. K12. Klo 20 Veren häät (Espanja 1981). O: Carlos Saura. K7. Klo 21.30 Jane Fonda's New Workout (USA 1985). O: Sidney Galanty. S. Kino Regina (Keskustakirjasto Oodi, Töölönlahdenkatu 4). Liput 7,50 e.Opastettu kävelykierros lähtee Senaatintorilta Aleksanterin patsaan luota. Kävelyllä kerrotaan Kruununhaan historiasta. Vetäjänä toimii Helsinki-opas Markku Jalonen. Senaatintori (Aleksanterinkatu 20) klo 17–18.30. Liput 10 e.Tutustutaan Alvar Aallon suunnittelemaan taiteilijakotiin. Isäntäpari Elina Viitaila ja Antti A. Pesonen päättää opastuksensa musiikkiesitykseen. Villa Kokkonen (Tuulimyllyntie 5, Järvenpää) klo 13. Liput 12 e.Kotimuseossa tutustutaan Gurli Nyholmin elämään ja kotiin. Opastukselle mahtuu maksimissaan 12 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. Saaristomuseo Pentala (Pentala 44, Espoo) klo 11, 13 ja 16.30. Liput 5 ja 7 e.Opastuksella tutustutaan saariston sadan vuoden takaisiin elinehtoihin ja Nyholmin tilan entisiin asukkaisiin sekä kesäajan huvilaelämään ja kesävieraisiin. Saaristomuseo Pentala (Pentala 44, Espoo) klo 13.30. Vapaa pääsy.Opastus kertoo juhannuksen taioista ja juhlatavoista. Talomuseo Glims (Glimsintie 1, Espoo) klo 14–15. Museon pääsymaksu 3 ja 4 e. Vapaa pääsy alle 18-vuotiaille ja keskiviikkoisin.Opetellaan valssia. Tanssiteatteri Tsuumi järjestää. Kauppatori (Pohjoisesplanadi 7) klo 17.30–18.15. Vapaa pääsy.Opetellaan kävelyhumppaa. Tanssiteatteri Tsuumi järjestää. Stoa, aukio (Turunlinnantie 1) klo 19–19.45. Vapaa pääsy.Opiskellaan liikennesääntöjä teoriatunneilla ja harjoitellaan käytännön taitoja pyörällä tasatunnein. Lasten liikennekaupunki (Auroranportti 2) klo 9–14. Vapaa pääsy.Tanssiversio muskarista. 0–5-vuotialle lapsille ja heidän huoltajilleen. Vetäjä Kaisa Hahl. Annantalo, A-lava (Annankatu 30) klo 10.45–11.30. Vapaa pääsy.Helsingin Urku­kesän päiväkonsertti. Tuomiokirkko (Unioninkatu 29) klo 12. Vapaa pääsy.Esiintymässä Yona, Kauriinmetsästäjät, Sofa, Kynnet, Maustetytöt, Rosita Luu, Tuomas Palonen ja Since November. Dj:t Mikko Mattlar, Toimi Tytti ja Lene. Lonnan saari klo 15–23.30. Liput 30 e. Kahden päivän lippu 45 e.Juttutupa (Säästöpankinranta 6) klo 21. Vapaa pääsy.Mikä Mikä Teatteri, Paijalan teatterilato (Hankkijantie 1, Tuusula) klo 19. Liput 15 ja 18 e.Krapin kesäteatteri (Rantatie 2, Tuusula) klo 17. Liput 22–32 e.Juhannussalko, kokko, kärrysauna ja lavatanssit. Ohjelmassa myös käsityöläisiä, kukkaseppeleen tekoa, hevosajelua, värityspaja, pelimannimusiikkia, kansantanssia, loitsuja ja taikoja, halauspuisto, Kesäyön luontoretki, lapsille oma kokko ja perinnekeinuja. Pääkokon sytyttää klo 22 juhannushääpari kymmenhankaisesta kirkkoveneestä käsin. Seurasaari (Seurasaarentie) klo 17. Liput 25 e. Alle 12-v. maksutta aikuisen seurassa.Dallapé-orkesteri esiintyy. Kokkotalkoot klo 12, juhannussauna klo 13–17. Ohjelmassa klo 18 alkaen lipunnosto, juhannuskokko, buffet ja tanssit. Jaakko Selin juontaa. Kivinokka, tanssilava klo 12–23. Vapaa pääsy.Ohjelmassa mm. tanssia avolavalla Marino & Sunrise orchestran tahdissa, arpajaiset, ongintaa, kepparirata, kahvila, olutteltta. Sään salliessa kokko. Talin Siirtolapuutarhayhdistys ry järjestää. Talin siirtolapuutarha (Pitäjänmäentie 32) klo 18–23. Vapaa pääsy.Tangokuninkaat Jukka Hallikainen ja Marko Maunuksela esiintyvät. Ohjelmassa myös karaokea, juhannuskokko, makkaran paistoa ja disko. Hotelli Korpilampi (Korpilammentie 5, Espoo) klo 14–3.30. Vapaa pääsy.Musiikista vastaa DJ Håkki. Lipun hintaan sisältyvät lauttamatkat Liuskasaareen, sisäänpääsy ja buffet. Liuskasaari klo 19–1. Liput 56,50 e.Vartin mittaiset eläintuokiot ja ruokinnat: klo 11 pikkumangustit, klo 12 ylängön laiduntajat villihevonen, jakkilehmät ja kulaanit, klo 13 kissapedot, vaihtuva laji, klo 14 pesukarhu, klo 15 kameli, klo 16 villisika ja matiaiskana. Vuohihassa voi silittää vuohia klo 11–12 ja klo 14–15 sekä kengurukuja klo 12–14 (säävaraus). Korkeasaari klo 10–17. Liput 10, 12 ja 18 e.Juhla alkaa klo 17 ruokailulla, lipunnosto klo 18. Klo 18.15 alkaen mm. yhteislaulua, juhannusvisa ja juhlapuhe. Haitaria soittaa Markku Känninen. Soukan kappeli (Soukankuja 3, Espoo) klo 17–21. Vapaa pääsy.Saunat, merivesiallas ja lämminvesiallas auki. Radio Helsingin -dj:t pe klo 14–22 ja la klo 14–24. Mahdollisuus osallistua myös ohjattuihin wellness-tunteihin. Allas Sea Pool (Katajanokanlaituri 2) pe klo 7.30–23, la 9–1, su 9–21. Liput 7 ja 14 e.Risteilyllä ihaillaan Helsingin rannikon juhannuskokkoja ja saaristomaisemia, määränpäänä Seurasaaren suurkokko. Lähdöt Kauppatorilta klo 20 ja 20.45. Strömma Finland järjestää. Kauppatori (Pohjoisesplanadi 7). Liput 30 e.Katsotaan Ville Salmisen ohjaama ja Repe Helismaan käsikirjoittama elokuva Toivelauluja (Suomi 1961). Teatteri Union (Siltavuorenranta 18) klo 15–17. Liput 9 e.Ohjelmassa musiikkia triolta Kirsi Vinkki, viulu, Samuli Karjalainen, kitara ja Rauno Junkkari, haitari, yhteislauluja, pomppulinna, keppiheppailua, makkaranpaistoa, yhteisleikkejä ja -kilpailuja. Perkkaan kappeli (Upseerinkatu 5, Espoo) klo 15–18. Vapaa pääsy.Esiintymässä Gasellit, Ruudolf, Jesse Markin, New Ro, Hulda Huima & Hitaat sekunnit, Life, Pass, Veera & Ümit ja dj Lifegoals. Dj:t Marc Fred, Juha Mäki ja Handshaking. Lonnan saari klo 14–23.30. Liput 30 e. Kahden päivän lippu 45 e.Vartin mittaiset eläintuokiot ja ruokinnat: klo 11 pikkumangustit, klo 12 ylängön laiduntajat villihevonen, jakkilehmät ja kulaanit, klo 13 kissapedot, vaihtuva laji, klo 14 berberiapina tai karhu, klo 15 kameli, klo 16 villisika ja maatiaiskana, klo 18 metsäpeura tai hirvi ja klo 19 markhor. Vuohihaassa voi silittää vuohia klo 11–12 ja klo 14–15 sekä kengurukuja klo 12–14 (säävaraus) ja klo 17 Amazonian tropiikki puolessa tunnissa. Korkeasaari klo 10–20. Liput 10, 12 ja 18 e.Tutustutaan Maunulaan Hima & Stradan katuoppaan Ari "Huli" Huldenin seurassa ja kuullaan huumeiden käytöstä ja hivin rantautumisesta Suomeen. Lähtö Miina Äkkijyrkän vasikkaveistosten luona S-Market Maunulaa vastapäätä (Pakilantien ja Suonotkontien välissä). Paikan varaus ja kierroksen tiedot sivulta www.himastrada.fi Maunula klo 13. Liput 10 e.Reitti kulkee Helsingin tärkeimpien nähtävyyksien ohi. Lähtöjä Senaatintorilta päivittäin puolen tunnin välein klo 10–16. Opastus 10 kielellä. Strömma Finland järjestää. Senaatintori (Aleksanterinkatu 20). 24 h -lippu 15 ja 30 e. 48 h -lippu 22 ja 44 e.Risteilyllä nähdään pääkaupungin rantamaisemia ja nähtävyyksiä sekä kerrotaan Helsingin historiasta. Lähtö Kauppatorilta (Pohjoisesplanadi 7) päivittäin tunnin välein 10.30–18.30. Opastus neljällä kielellä. Strömma Finland järjestää. Liput 12,50 ja 25 e.Helsingin Urkukesän konsertti. Tuo­miokirkko (Unioninkatu 29) klo 20. Vapaa pääsy. Ohjelma 10 e.Nina Kronlund ja Päivikki Leinonen. Yhteislaulua holvikirkossa. Espoon tuo­miokirkko (Kirkkopuisto 5, Espoo) klo 19. Vapaa pääsy.Mikä Mikä Teatteri, Paijalan teatterilato (Hankkijantie 1, Tuusula) klo 15. Liput 15 ja 18 e.Vartin mittaiset eläintuokiot ja ruokinnat: klo 11 pikkumangustit, klo 12 ylängön laiduntajat villihevonen, jakkilehmät ja kulaanit, klo 13 kissapedot, vaihtuva laji, klo 14 berberiapina tai karhu, klo 15 kameli, klo 16 villisika ja maatiaiskana, klo 18 metsäpeura tai hirvi ja klo 19 markhor. Vuohihaassa voi silittää vuohia klo 11–12 ja klo 14–15 sekä kengurukuja klo 12–14 (säävaraus) ja klo 17 Amazonian tropiikki puolessa tunnissa. Korkeasaari klo 10–20. Liput 10, 12 ja 18 e.Tutustutaan Kallion ja Kurvin vaihtoehtoiseen historiaan. Oppaana Helsingin Hima & Stradan katuopas Poitsu. Paikan varaus ja kierroksen tiedot www.himastrada.fi. Kävelylle lähdetään Vaasanaukiolta (Kinaporinkatu 1) Mister Easy Business -kopiokoneliikkeen edustalta. Vaasanpuistikko (Sörnäisten metroaukio, Helsinginkatu) klo 16. Liput 10 e.Tutustutaan 30-luvun siirtolapuutarhamökkiin ja puutarhaan. Vallilan siirtolapuutarhamuseo (Mansikkapolku 93) klo 13–15. Vapaa pääsy.Tutustutaan saariston sadan vuoden takaisiin elinehtoihin ja Nyholmin tilan entisiin asukkaisiin sekä kesäajan huvilaelämään ja kesävieraisiin. Saaristomuseo Pentala (Pentala 44, Espoo) klo 13.30. Vapaa pääsy.Tarinateatteri perustuu katsojien kertomiin hetkiin ja kokemuksiin. Työpajoissa tutustutaan Diego Salvadorin ohjauksessa tarinateatterin perusasioihin ja lyhyisiin muotoihin. Kokoontuminen klo 13.45 Kahvila Lähteellä. Lapinlahden lähde, Venetsia-rakennus (Lapinlahdentie 1) klo 14–16. Vapaa pääsy.Koko perheen toiminnallisella luontoretkellä tutkitaan oppaan johdolla lähiluonnon ötököitä. Pienet eväät ja säänmukainen vaatetus mukaan. Villa Elfvik (Elfvikintie 4, Espoo) klo 10.30–12.30. Vapaa pääsy.hs.fi/menokone menovinkkejä verkossa