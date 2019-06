Päivän lehti 20.6.2019

Maapallolla elää lähes 10 miljardia ihmistä vuonna 2050, ennustaa YK

Meitä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Äidit

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hedelmällisyys

Afrikan