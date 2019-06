Päivän lehti 20.6.2019

Ratahankkeet vaativat pitkäjänteisiä päätöksiä

Turun Sanomat:

Hämeen Sanomat:

Etelä-Suomen Sanomat:

Karjalainen:

”Lisätalousarviota kuvattiin merkittäväksi työllisyys- ja infrapaketiksi. Ennakkopuheissa oli hieman hallituksen itsekehun makua, mutta liikenneverkon korjausvelan lyhentäjäksi paketissa on aineksia.””Varsinais-Suomi on pitänyt puolensa. Rantarata saa lisää korjausrahaa, samoin Turun kehätie välillä Kausela–Kirismäki.””Helsingistä Espoon kautta Turkuun suunnitellun Tunnin junan näkökulmasta lisätalousarvioesityksessä on painavia kirjauksia. Talousarviotekstissä todetaan, että hankkeet ’laitetaan liikkeelle erilli­sellä päätöksellä ottaen huomioon kunkin hankkeen tämänhetkinen suunnittelu­tilanne’.””Tunnin junalla on suunnitteluvalmiuksissa vuosien etumatka. Espoossa rakentamisen voisi aloittaa vaikka heti.””Suomen valta­suonen, pääradan uudistaminen tule­vaisuuden liikennöintitarpeiden mukaiseksi on valtava hanke, jonka rahoitus on vielä monen mutkan takana. Siksi poliit­tisilta päätöksiltä kaivataan pitkäjänteisyyttä.””Ei myöskään mitenkään riitä, että junat kulkevat aikataulussa ja lujaa vauhtia sekä kelissä kuin kelissä vain kahden Suomen isoimman kaupunkiseudun välillä. Kyytiin pitää päästä väliltäkin.””Päijäthämäläisittäin ja lahtelaisittain tärkeintä on se, mikä lisäbudjetista puuttuu. Siinä kun ei onneksi mainita sanallakaan niin sanottua itäradan oikaisua, joka toteutuessaan jättäisi Lahden pahaan katveeseen.””Vaaran paikka sitä vastoin on – – hank­keessa, joka hallitusohjelmaan on kirjattu muodossa Helsingistä itään suuntautuva rata. Tätä mainintaa luetaan eri maakunnissa eri tavoin. Itäsuomalaiset haluavat uskoa sen tarkoittavan Kouvolasta Helsinkiin rakennettavaa oiko­rataa. Päijäthämäläisten mielestä kirjaus voidaan ja se myös pitää käsittää vain aikomuksena nopeuttaa nykyistä rataa Helsingistä Lahden kautta idän suuntaan.””Vaikka infrastruktuuri­rahat menivät jälleen enimmäkseen etelään ja länteen, Itä-Suomikin saa nyt hyvän siivun. Lisätalousarvioon sisältyy Joensuun lähivuosien kehittämisen ja rakentamisen kannalta tärkein hanke: 77 miljoonan euron rahoitus Joensuun ratapihan parantamiseen.””Töiden käyntiin pääsemisellä on merkittävä työllistävä vaikutus sekä välittömästi että pitkällä tähtäyksellä.””Valtio ei nyt kuitenkaan ole pannut peliin koko osuuttaan. Lisärahaa tarvitaan välttämättä, jotta aseman seudun kehittäminen ei uudestaan keskeydy.”