Päivän lehti 20.6.2019

Ulko- ja turvallisuuspolitiikka herättää kysymyksiä

hallitusohjelma on turhan pitkä – 170 sivua – dokumentti, mutta sehän taitaa olla muotia nykyään. Aiemmin on selvitty vähemmälläkin. Ohjelman ulkopolitiikkaa koskeva osa on varsin pitkä. Siinä on paljon hyvää ja aitoa asiaa – ”Nato-optiokin” sekä PfP-yhteistyö ovat säilyneet – mutta sen ohella paperiin sisältyy runsaasti hurskaita toiveita.Kun ohjelman ulko- ja turvallisuuspoliittisesta osasta on esitetty niukasti kommentteja – näin Kultarannassakin – mieleen nousee kysymyksiä tekijöille. Esitän kommentin kahdesta asiasta.Ensiksi keskeistä turvallisuuspolitiikkaa käsittelevässä kappaleessa on lopussa outo virke: ”Suomi ei salli alueensa käyttämistä vihamielisiin tarkoituksiin muita valtioita vastaan.” Täysin turhaa tekstiä, asiahan on itsestään selvä.Mutta toinen asia on, että sen merkitsemisellä hallitusohjelmaan on merkitystä, joka herättää kysymyksiä myös Suomen rajojen ulkopuolella. Olisi hyvä kuulla kunnon perustelu tekstin puolesta. Voidaan sanoa, että kun Suomi harjoittelee täällä Nato-maiden kanssa, on hyvä näin rauhoittaa Venäjää, ettei kysymys ole vihamielisistä aikeista.Eräs asiantunteva ystäväni viittasi heti yya-sopimukseen. Presidentti Mauno Koiviston johdolla pääsimme tuosta Suomen vapautta rajoittavasta tekstistä eroon. Ollaanko menossa taaksepäin?Vuonna 1948 solmitun yya-sopimuksen 1. artiklassa mainitaan, että jos ”Suomi tai Neuvostoliitto sen kautta joutuvat aseellisen hyökkäyksen kohteeksi Saksan tai sen kanssa liitossa olevan valtion taholta, Suomi tulee taistelemaan hyökkäyksen torjumiseksi”.Edelleen mainitaan, että tarpeen vaatiessa ”Suomi taistelee Neuvostoliiton avustamana tai yhdessä sen kanssa”. Neuvostoliitto antaa tarpeen mukaan apua, josta osapuolet sopivat keskenään. 2. artikla sisältää ajatuksen konsultaatioista: ”Korkeat sopimuspuolet tulevat neuvottelemaan keskenään siinä tapauksessa, että 1. artiklassa tarkoitetun hyökkäyksen uhka on todettu.”Suomella ei taatusti ole vihamielisiä aikeita ketään naapuriaan vastaan, mutta mieleen tulee aina epäluuloinen Venäjä. Pitäisikö sen kanssa konsultoida joistakin aikeista tai tulisiko naapurille antaa turvallisuus asioissa jonkinlainen oikeus konsultointiin? Tämä on tuskin ollut tekstin kirjoittajien tarkoitus.Varsin kummalliselta tuntuu ohjelman kohta, jonka mukaan ”Suomi arvioi YK:n ydinasekieltosopimukseen liittymistä”. Moiseen arviointiin ei ole mitään tarvetta, koska tuo sopimus on pelkästään moraalinen julistus ilman mitään vaikutusta ydinaseriisunnan hyväksi.Sopimuksen allekirjoittaminen heikentäisi suhteitamme ydinasevaltioihin, minkä lisäksi tuollainen kuolleeksi kirjaimeksi jäävä paperi heikentää Suomellekin tärkeää sopimuspohjaista maailmanjärjestystä. Ruotsi meni mukaan sopimukseen mutta ei ole sitä vielä ratifioinut. Suomen YK-politiikka on perustunut vankkaan realismiin.