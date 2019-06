Päivän lehti 20.6.2019

Jäteautonkuljettajia on informoitava

Taloyhtiössämme

on Molok-jätesäiliöt, joissa jätteet on lajiteltu erikseen. Kesäkuun alussa siihen tuli muutos, että vain yksi säiliö oli sekajätteelle ja yksi muovijätteelle, kun ennen oli kaksi säiliötä sekajätteelle. Muovijätesäiliön kannen väri on keltainen, ja säiliöt myös nimettiin uudelleen.Mutta kuinkas kävikään, kun jäteauto saapui? Niin seka- kuin muovijäte menivät samaan kuormaan. Siis on aivan turhaa lajitella kotona, kun sillä ei ole mitään merkitystä. Toivon HSY:n informoivan jäteautonkuljettajia, että muovisäiliön väri on keltainen.