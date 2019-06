Päivän lehti 20.6.2019

Tuoreet tiedot HSL:n vyöhyke­uudistuksesta julki: Myyrmäen ja Leppävaaran suosio kasvoi, kahden bussilinjan su

Pääkaupunkiseudun

Raitioliikenteessä

joukkoliikenteen iso vyöhykeuudistus on saanut monet junamatkustajat vaihtamaan asemia.Esimerkiksi Espoon Mäkkylän aseman matkustajamäärä on noussut lähes yhdeksällä prosentilla viime vuoden toukokuuhun verrattuna.Vastaavasti Mäkkylän naapuriasemalla Helsingin Pitäjänmäessä on noustu junaan yhdeksän prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Päivittäin noin sata matkustajaa on vaihtanut Pitäjänmäen aseman Mäkkylään.Siirtymä oli odotettu, koska Espoon itäosien matkustajat pystyvät nyt hyödyntämään AB-vyöhykkeen lippuja entisen kalliin seutulipun sijaan. AB-vyöhyke ulottuu Helsingin keskustasta Espoon Matinkylään saakka.Vyöhykemallissa Helsingin seutu on jaettu neljään noin 10 kilometrin levyiseen vyöhykkeeseen, jotka kaartuvat Helsingin kantakaupungin ympärille. Helsinki, Espoo ja Vantaa sijoittuvat kolmelle sisimmälle ABC-vyöhykkeelle ja kehyskunnat D-vyöhykkeelle.edullisen raitiolipun poisto ei ainakaan vielä ole romahduttanut matkustajamääriä, vaikka kiukkuisen ennakkokeskustelun perusteella näin olisi voinut kuvitella.Toukokuun arkipäivinä raitioliikenteessä oli 171 000 matkustajaa, mikä vastaa toukokuiden keskimääräisiä matkustajamääriä.Hämeentien remontin aloitus maaliskuun alussa vähensi matkustajia selvästi, koska neljä raitiolinjaa siirtyi väliaikaisille reiteille pois Kurvista.Viime maaliskuussa matkustajia oli arkipäivisin keskimäärin 182 000, kun helmikuussa heitä oli 191 000 ja tammikuussa 189 000.”Toukokuu kuuluu jo kesäkuukausiin, jolloin raitiovaunuissa on vähemmän matkustajia”, HSL:n ryhmäpäällikkö Marko Vihervuori https://www.hs.fi/haku/?query=marko+vihervuori sanoo.Vuoden 2017 toukokuussa ratikoissa oli arkisin matkustajia keskimäärin 179 600. Vuoden 2018 tilastointia häiritsee, että raitiolinja 8 ei ajanut ollenkaan Ruoholahteen Mechelininkadun katuremontin vuoksi.

Lähijunaliikenteen

Kasvua

kokonais­matkustajamäärissä ei ole tapahtunut juuri minkäänlaista muutosta viime vuoden toukokuuhun verrattuna. Sen sijaan tietyissä solmukohdissa kuten Espoon Leppävaarassa ja Vantaan Myyrmäessä matkustajamäärät ovat kasvaneet.Leppävaarassa kasvua on nelisen prosenttia ja Myyrmäessä kahdeksan prosenttia.Pitäjänmäen tapaan matkustajamäärät ovat vähentyneet helsinkiläisistä asemista muun muassa Malminkartanossa noin seitsemän prosentin verran.”Odotettuja muutoksia. Matkustajat ovat valinneet lähimmän Helsingin rajan ulkopuolelle jäävän aseman”, sanoo Vihervuori.Kulkureitit ovat muuttuneet niin, että hieman hankalamman matkan päässä, mutta lipunhinnoiltaan edullisemman aseman sijasta on nyt valittu lähin juna-asema. Matkustajia oli toukokuun lähijunaliikenteessä 239 000 arkipäivisin.on myös Helsingin Huopalahden asemalla, joka on merkittävä vaihtopysäkki bussiliikenteessä. Huopalahden kautta kulkee muun muassa runkolinja 550 eli tuleva pikaraitioyhteys Raide-Jokeri. Sekä 550 että Rastilasta Vuosaaren kautta Myyrmäkeen kulkeva 560 ovat kasvattaneet suosiotaan.Otaniemestä bussilla 550 itään päin Helsingin suuntaan on kulkenut toukokuussa 24 prosenttia enemmän matkustajia kuin vuosi sitten. Vastaavasti 560:n reitillä Myyrmäen asemalta on noussut kyytiin jopa 65 prosenttia enemmän väkeä.”Myyrmäen merkitys vaihtopaikkana on selvästi noussut. Se on hyvä, koska linjan 560 busseissa on ollut nimenomaan reitin länsipäässä väljyyttä”, Vihervuori sanoo.Muussa bussiliikenteessä ei ensimmäisen kuukauden aikana ole nähtävissä merkittäviä muutoksia.

Metron

kyytiin nousi toukokuussa arkipäivisin 303 000 matkustajaa. Koko metrolinjalla matkustajamäärät ovat kasvaneet kolmella prosentilla ja Espoon asemilla peräti yhdeksällä prosentilla.Kaikista prosenttiluvuista on poistettu trendikasvu, joka kertoo asukasmäärän ja taloudellisen toimeliaisuuden kasvusta pääkaupunkiseudulla.Ensimmäisen kuukauden lipputulokertymä oli noin 30 miljoonaa euroa, joka on lähes sama kuin tuotto viime vuoden toukokuussa.