Päivän lehti 20.6.2019

EU-tuomioistuin mitätöi Adidaksen kolmiraitaisen tavaramerkin

Euroopan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tuomioistuin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Reutersin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

unionin yleinen tuomioistuin on mitätöinyt urheiluvaatemerkki Adidaksen kuuluisan kolmiraitaisen tavaramerkin, kertoo uutistoimisto Reuters.Päätöksen syynä on se, ettei Adidas onnistunut perustellusti esittämään tuomioistuimelle keinoa, jolla kolmiraitainen tavaramerkki voidaan erottaa muista kaikissa EU:n 28 jäsenmaassa.EU:n yleinen tuomioistuin vahvisti keskiviikkona Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) vuonna 2016 antaman päätöksen, jolla Adidaksen kolmen raidan tavaramerkki hylättiin.Adidas rekisteröi EU:ssa vuonna 2014 vaatteille, jalkineille ja päähineille tarkoitetun tavaramerkin, joka koostui ”kolmesta rinnakkain yhtä leveästä nauhasta sovellettuna tuotteeseen mistä suunnasta tahansa”.mitätöi viime vuonna belgialaisen Shoe Branding Europen kaksiraitaisen tavaramerkin ja perusteli päätöstään sillä, että raidat olivat liian samankaltaisia kuin Adidaksen.Belgialaisyhtiö riitautti päätöksen vetoamalla siihen, että se katsoo olevansa nykyisin Euroopan vanhin urheiluvaatemerkki, koska omistaa vuonna 1892 perustetun Patrick-urheiluvaateyhtiön. Patrick on tunnettu kahdesta raidastaan jalkineissa ja vaatteissa.Saksassa vuonna 1949 perustettu Adidas ei onnistunut vakuuttamaan tuomioistuinta siitä, millä kolmiraitainen kuvio erotetaan muista.EU:n yleinen tuomioistuin totesikin nyt, etteivät kolme raitaa ole mallioikeuden suojan piiriin kuuluva tavaramerkki, vaan ”tavallinen kuviomerkki”, jota ei voi omistaa.mukaan patenttikiistat ovat yleistyneet urheilukaupan alalla, kun suurimmat toimijat yrittävät erottautua tuotteillaan muista ja perustella siten hinnoitteluaan.Adidas on taistellut oikeudessa raidoista myös esimerkiksi Skechers USA -merkin ja monien muiden kanssa samalla, kun Nike ja Puma ovat ottaneet yhteen keskenään.Niken ja Puman välisessä kiistassa vuonna 2017 oli kyse Niken patentoiman urheilukenkätekniikan käyttämisestä.Adidas voi vielä valittaa päätöksestä.