Päivän lehti 20.6.2019

Torstain tulospörssissä muun muassa jalkapalloa, pesäpalloa ja yleisurheilua

Jalkapallo

Keilailua

Miekkailua

Pesäpalloa

Raviurheilua

Yleisurheilua

Rahapelejä

Tv-urheilua

HJK–Honka 0–1 (0–0)79. Juha Hakola 0–1.Erotuomari:Mohammad Al-Emara.Yleisöä: 7822.HJK: Maksim Rudakov, Daniel O'Shaughnessy, Rafinha (v), Eetu Vertainen, Nikolai Alho (v), Kaan Kairinen, Lassi Lappalainen, Sebastian Dahlström (83. Santeri Väänänen), Roni Peiponen (59. Evans Mensah 90. v+v=ua), Faith Friday Obilor, Riku Riski (70. Erfan Zeneli, v).Honka: Timothy Murray, Lucas Kaufmann, Juha Hakola, Martin Gonzalez, Luis Silva Lopez (67. Demba Savage, v), Joel Perovuo (v), Mikko Sumusalo (86. Konsta Rasimus), Gideon Baah, Robet Ivanov, Henri Aalto, Miguel Abel Suarez.C-lohko:Jamaika–Australia 1–4 (0–2)Italia–Brasilia 0–1 (0–0)Lohko A:Bolivia–Peru 1–3 (1–1)Brasilia–Venezuela 0–0Joukkuekilpailu, finaali: Ruotsi–Saksa 1051–973. Välierät: Saksa–Italia 1130–1038, Ruotsi–Tanska 1072–1030.Alkusarjan lopputilanne, 5x6 sarjaa: 1) Italia 6198, 2) Tanska 6146, 3) Ruotsi 6080, 4) Saksa 6065, ...14) Suomi 5719 (Tomas Käyhkö 1221, Niko Oksanen 1179, Pyry Puharinen 1095, Teemu Putkisto 1087, Juuso Rikkola 3 sarjaa 596, Jesse Ahokas kolme sarjaa 541).All events, lopputilanne, 24 sarjaa:1) Thomas Larsen Tanska 5151(keskiarvo 214,6), 2) Antonino Fiorentino Italia 5134 (213,9), 3) Carsten Warming Hansen Tanska 5110 (212,9), ...suomalaiset: 14) Oksanen 4948 (20,6,2), 18) Käyhkö 4927 (205,3), 54) Rikkola 4697 (195,7), 67) Ahokas 4656 (194,0), 72) Puharinen 4644 (193,5), 74) Putkisto 4641 (193,4). Mukana oli 187 pelaajaa.Oksanen ja Käyhkö etenivät torstaina huipentuvaan 24 parhaan Mastersiin. Oksanen kohtaa pudotuspelien avauskierroksella Ruotsin Martin Larsenin (19. sija), Käyhkö aloittaa Italian Tommasso Radia (15:s) vastaan.Naisten kalpa, suomalaissijoitukset: 37) Anna Salminen, 61) Michaela Kock, 77) Anna Vuorinen, 82) Suvi Lehtonen. Mukana 88 miekkailijaa.Alkuerissä Salminen voitti neljä ottelua kuudesta, Kock kaksi ja Anna Vuorinen sekä Suvi Lehtonen yhden.Salminen ja Kock sslviytyivät alkueristä kaavioon. Salminen hävisi Romanian Maria Udrealle 13–15 ja Kock hallitsevalle italialaiselle maailmanmestarille Mara Navarrialle 7–15.Joensuu–Raahe 2–0 (3–1, 5–3)Seinäjoki–Siilinjärvi 2–0 (10–2, 11–2)Vimpeli–Kouvola 2–0 (10–3, 9–1)Imatra–Kempele 2–1 (1–12, 7–2, 0–0, 2–1)Kempele–Pori 0–2 (4–7, 3–4)Mynämäki–Seinäjoki 0–2 (5–7, 1–5)4. lähtö, Toto64-1, lv 1609 m: 1) Her Royal Highness/Jukka Torvinen 12,8a (2,13), 2) Club Nord Star 13,3a (7,29).3) Stonecapes Poe 13,3a (13,96).4) Partytime 13,3a (16,34).poissa: 1, 11. Toto (2-4-7): 2,13 1,32-1,51-1,55 6,78.5. lähtö, Toto64-2, lv 1609 m: 1) Sanni Sky/Juha Utala 13,5a (11,05), 2) Sahara Hot Mama 13,6a (4,86).3) Cape's Caviar 13,6a (14,6).4) Delightful Moment 13,6a (29,99). Toto (3-6-12): 11,05 4,63-2,19-3,14 34,92.6. lähtö, Toto64-3 Toto4-1, lv 1609 m: 1) Bring Me Brodde/Hannu Torvinen 11,6a (2,38), 2) Changeman 13,1a (13,86).3) Amazing Warrior 13,2a (2,3).4) Sign Of Secret 13,3a (100,2). Toto (2-7-5): 2,38 1,14-1,69-1,24 11,16. Toto4 voitto-osuus: 2,82.7. lähtö, Toto64-4 Toto4-2 TROIKKA-1, lv 1609 m: 1) Amour Amiko/Hannu Torvinen 14,4a (12,75), 2) Queen Of Pirates 14,6a (9,49).3) Mayflower* 14,6a (3,52).4) Free And Happy 14,6a (6,9).poissa: 6. Toto (9-11-3): 12,75 3,79-2,19-1,74 36,64. Toto4 voitto-osuus: 18,45. Troikka: 311,94.8. lähtö, Toto64-5 Toto4-3 DUO-1, lv 1609 m Isokenkä Open Trot: 1) Bret Boko/Ari Moilanen 12,0a (1,97), 2) Pajas Face 12,2a (15,77).3) Grant Boko* 12,3a (12,67).4) Sentry 12,4a (15,18). Toto (2-4-3): 1,97 1,24-2,69-2,41 14,06. Toto4 voitto-osuus: 24,66.9. lähtö, Toto64-6 Toto4-4 DUO-2 TROIKKA-2, lv 1609 m: 1) Rose Coger/Emma Väre 12,1a (18,51), 2) Sand Pirate Ås 12,3a (49,09).3) Wall Street Comery 12,5a (3,34).4) Our White Star 12,8a (15,35). Toto (3-2-4): 18,51 4,75-8,66-2,31 235,84. Toto4 voitto-osuus: 128,23. Troikka: 3491,93. Päivän Duo: 2-3, kerroin: 49,21.Toto4 pelivaihto 33934,00 e, voitto-osuus 128,23 ePelivaihto 407391,00 e, yleisöä 734Miehet:: 1) Mohamed Aboutahiri Marokko 1.49,78, 2) Markus Teijula NaantLö 1.50,46, 3) Roman Fesenko Ukraina 1.50,67, 4) Joonas Rinne SaarijP 1.50,78, 5) Ville Lampinen Kenttäurh-58 1.51,39, 6) Samu Mikkonen JoensKa 1.51,41, 7) Niko Viljola HelsKV 1.53,49, 8) Joonatan Junkkala VammalSV 1.54,29, 9) Aleksi Kivelä LempäälK 1.54,39, 10) Janne Kanerva LahdA 1.54,52. Petteri Monni JyväskKU keskeytti. B-erän parhaat: 1) Tuomas Puputti If Raseborg 1.54,56, 2) Santtu Heikkinen LempäälK 1.54,69, 3) Jiri Karjalainen JoensKa 1.54,94. C-erän parhaat: 1) Konsta Hämäläinen SulkavU-41 1.58,27, 2) Aleksi Rajaniemi LahdA 1.58,74, 3) Jussi Huuskonen JyväskKU 1.59,65.: 1) Stanislav Maslov Ukraina 14.10,09, 2) Vasil Koval Ukraina 14.10,56, 3) Eero Saleva HelsKV 14.36,96, 4) Siarhei Platonau Valko-Venäjä 14.41,06, 5) Eemil Helander JyväskKU 14.43,54, 6) Mika Kotiranta JoensKa 14.51,19, 7) Antti Ihamäki AlajärvA 14.59,07, 8) Rauno Palmi Viro 15.09,43, 9) Aki Nummela HelsKV 15.10,97, 10) Samu Heikkonen LappeenrUM 15.20,23.110 m aidat, 1. juoksu (+1,4 m/s): 1) Elmo Lakka JyväskKU 13,71, 2) Ilari Manninen JyväskKU 14,02, 3) Valtteri Kalliokulju LiedPa 14,37, 4) Viktor Kantele Borgå A 14,81, 5) Tiaan Kleynhans Etelä-Afrikka 15,00, 6) Eelis Hirvinen KankaanpSL 15,45, 7) Juuso Hassi OrivPo 15,48. Otto Kilpi JyväskKU keskeytti.(+2,4): 1) Lakka 13,65, 2) Manninen 14,02, 3) Kleynhans 14,05, 4) Kalliokulju 14,23, 5) Juuso Peltola JyväskKU 14,50, 6) Kantele 14,59, 7) Tuomas Valle JyväskKU 14,67, 8) Hirvinen 15,50.1) Samuli Eriksson Salon V 207, 2) Valtteri Välimäki UudenkKK 207, 3) Daniel Kosonen TampP 205, 4) Jesse Huttunen SavitaipalU ja Arttu Mattila ÄänekU 205, 6) Valtteri Mattila ÄänekU 200, 7) Julius Kuusela Länsi-UudU 195, 8) Casper Tillander SibboV 195.1) Urho Kujanpää TampP 545 (kkk), 2) Carl Sténson Ruotsi ja Eetu Turakainen TuUL 517, 4) Jere Keskinen VaasTo 506, 5) Anton Kunnas SibboV ja Mikko Paavola AlajärvA 491, 7) Juho Alasaari LaihLu 471, 8) Joonas Jokivartio JyväskKU 471. Pietari Outinen JyväskKU ja Tomas Wecksten KarhulU ei tulosta.: 1) Roni Ollikainen HelsKV 768 (+1,1), 2) Simo Lipsanen LappeenrUM 765 (–1,4), 3) Kalle Salminen JoensKa 763 (+1,5), 4) Eero Haapala ViipU 755 (+1,0), 5) Kristian Bäck Vasa IS 748 (+1,4), 6) Joska Tommola LahdA 695 (–0,9), 7) Tuomas Rouvali JyväskKU 694 (–0,1). Arttu Pajulahti ViipU ei tulosta.Moukari: 1) Mihailo Kohan Ukraina 75,42,... 2) Nick Miller Britannia 75,33, 3) Dilsod Nazarov Tadzhikistan 74,81, 4) Tuomas Seppänen NoormNo 73,02, 5) Aaron Kangas KankaanpSL 71,70, 6) Tommi Remes KiuruvedU 69,96, 7) Roope Auvinen Sjundeå If 68,51, 8) Markus Kokkonen PyhäsU 66,22. Henri Liipola SomerE ja Aleksi Jaakkola VehmaistU ei tulosta.Naiset:100 m (+0,5): 1) Hanna-Maari Latvala JyväskKU 11,45 (kkk), 2) Lotta Kemppinen HIFK 11,50, 3) Anniina Kortetmaa JyväskKU 11,59, 4) Johanna Kylmänen RaisKu 11,78, 5) Anna Pursiainen EspTa 11,88, 6) Jenna Jokela HIFK 11,92, 7) Kerttu Latvala Keski-UudYu 12,07. Saara Keskitalo EspTa ei kilpaillut. Alkuerät, 1. erä (–0,7): 1) H-M Latvala 11,71, 2) Kemppinen 11,81, 3) K. Latvala 12,15, 4) Keskitalo 12,15, 5) Annika Haverinen KajaanK 12,19, 6) Milla Heiskanen IisalmV 12,23, 7) Maria Räsänen LapinlV 12,35. 2. erä (–1,3): 1) Kortetmaa 11,83, 2) Kylmänen 11,99, 3) Pursiainen 12,05, 4) Jokela 12,07, 5) Merituuli Jääskeläinen LappeenrUM 12,16, 6) Annika Mäenpää NoormNo 12,18, 7) Sara Francis KiuruvedU 12,32, 8) Gia Reinholm JyväskKU 12,83.3000 m esteet: 1) Camilla Richardsson Vasa IS 9.52,46 (kkk), 2) Janica Rauma ForsSa 10.04,35, 3) Kerry O'Flaherty Irlanti 10.11,76, 4) Astrid Snäll ForsSa 10.40,93, 5) Aino Kuljukka LahdA 10.57,99, 6) Emma Hietaranta LappeenrUM 11.06,47, 7) Pihla Hokkanen KuopRe 11.08,31, 8) Sara-Elise Ruokonen KuusjH 11.10,17, 9) Heljä-Viivi Unkila TuUL 11.29,42, 10) Lotta Mäkinen JyväskKU 11.43,62. Amanda Virtanen TuUL keskeytti.100 m aidat, loppukilpailu (+2,3): 1) Klaudia Siciarz Puola 12,77, 2) Nooralotta Neziri JyväskKU 12,82, 3) Reetta Hurske TampP 12,86, 4) Annimari Korte HIFK 12,90, 5) Ruslana Raskovan Valko-Venäjä 13,17, 6) Maria Huntington TampP 13,22, 7) Julia Enarvi JyväskKU 13,73. Alkuerät, 1. erä (+0,8): 1) Siciarz 12,87, 2) Neziri 12,90 (kkk), 3) Huntington 13,11, 4) Anni Siirtola HelsKV 13,68, 5) Hertta Heikkinen JoensKa 14,48, 6) Marika Partinen JoensKa 24,27. Matilda Bogdanoff HIFK keskeytti. 2. erä (+1.3): 1) Hurske 13,12, 2) Korte 13,15, 3) Jade Barber USA 13,15, 4) Raskovan 13,29, 5) Enarvi 13,41, 6) Jutta Heikkinen JoensKa 13,89. Lotta Harala TampP ja Saara Keskitalo EspTa keskeyttivät.400 m aidat, A-erä: 1) Kiah Seymour USA 58,18, 2) Viivi Lehikoinen HIFK 59,35, 3) Eveliina Määttänen Keski-UudYU 59,55, 4) Lauren Williams Britannia 59,73, 5) Frida Hämäläinen TampP 1.00,46, 6) Nea Mattila HIFK 1.00,64, 7) Viola Westling TuUL 1.00,73, 8) Oona Hujanen HelsKV 1.01,63. B-erän parhaat: 1) Mathilda Kvist Vasa IS 1.00,13, 2) Meeri Salomaa Esbo IF 1.00,77, 3) Annika Hannola HelsKV 1.01,00.Kolmiloikka: 1) Senni Salminen ImatrU 13,50 (+2,1), 2) Kira Kytölä Esbo IF 13,38 (+1,9), 3) Emma Pullola Vaasan V 13,24 (+2,2), 4) Jessica Kähärä MikkelKV 13,04 (+1,4), 5) Sini Sanaslahti KaipolV 12,95 (+1,4), 6) Elina Kostiainen VihdV 12,81 (+1,8), 7) Saara Hakanen HelsKV 12,75 (+1,9), 8) Ada Koistinen JyväskKU 12,55 (+2,4), 9) Nea Lento TampP 12,51 (+0,2), 10) Wilhelmiina Harju JyväskKU 12,50 (+1,4).Moukari: 1) Krista Tervo KarhulK 70,18 (SE), 2) Kati Ojaloo Viro 67,28, 3) Charlene Woitha Saksa 67,08, 4) Inga Linna RiihimK 64,50, 5) Kiira Väänänen VarpaisjV 62,46, 6) Johanna Salmela JyväskKU 62,44, 7) Sara Killinen Lapuan V 62,24, 8) Silja Kosonen SomerE 60,10, 9) Julia Kivinen KaustisPV 58,89, 10) Aada Koppeli JyväskylKU 54,22.Pyörätuolikelaus, naiset ja miehet:100 m (+0,1 m/s): 1) Leo-Pekka Tähti PorinT 14,24, 2) Esa-Pekka Mattila EspTa 15,52, 3) Tuomo Himanka KalajJ 15,70, 4) Jesse Anttila HämeenlT 16,05, 5) Niko Ristiranta KuusankK 16,07, 6) Henry Manni Länsi-UudU 16,29, 7) Sini Paukkeri PudasjU 18,20.400 m: 1) Manni 53,39, 2) Ristiranta 56,11, 3) Himanka 56,61, 4) Mattila 57,95, 5) Anttila 59,15, 6) Paukkeri 1.10,59. Tähti ei startannut.Päiväarvonta: 5, 8, 17, 21, 28, 30, 31, 33, 35, 43, 44, 45, 47, 49, 54, 56, 57, 60, 64, 68. Kunkkunumero: 54Ilta-arvonta: 2, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 20, 25, 26, 36, 38, 41, 46, 49, 57, 58, 66, 67. Kunkkunumero: 20Jokerinumero: 6 0 7 2 3 9 9Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 2 kpl voitto-osuus 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 eTuplaus voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 1 kpl voitto-osuus 40 000,00 e, 5 oikein 1 000,00 e, 4 oikein 100,00 e, 3 oikein 12,00 e, 2 oikein 6,00 eOikea rivi:1. lähtö: 2 Her Royal Highness, poissa: 1, 112. lähtö: 3 Sanni Sky, poissa: -3. lähtö: 2 Bring Me Brodde, poissa: -4. lähtö: 9 Amour Amiko, poissa: 65. lähtö: 2 Bret Boko, poissa: -6. lähtö: 3 Rose Coger, poissa: -Voitonjako: 6 oikein voitto-osuus 1877,93 e., 5 oikein voitto-osuus 20,14 e.Päänumerot: 16, 25, 27, 30, 33, 46. Vikingnumero: 6. Plusnumero (viisinkertaistaa voiton): 4Voitonjako: 6+1 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 0,00 e, 5+1 oikein 6 004,59 e, 5 oikein 1 093,95 e, 4+1 oikein 51,32 e, 4 oikein 28,74 e, 3+1 oikein 8,20 e, 3 oikein 4,23 ePlusnumero: 6 oikein 0,00 e, 5+1 oikein 0,00 e, 5 oikein 0,00 e, 4+1 oikein 256,60 e, 4 oikein 143,70 e, 3+1 oikein 41,00 e, 3 oikein 21,15 e, Plus oikein 5,00 e19.00 Jalkapallon naisten MM:Hollanti–Kanada22.00 Jalkapallon naisten MM:Ruotsi–USA18.30 Yleisurheilu: Ostrava Golden Spike22.00 La Ligan nousukarsinta:Deportivo–Mallorca13.00-20.30 Tennis: ATP 500, Halle20.30 Yleisurheilu: EAA, Huelva23.10 PGA Tour:Travelers Championship14.00–21.30 Tennis: ATP 500,Queen’s Club14.00 Pyöräily: Slovenian ympäriajo16.00 Pyöräily: Route d’Occitanie18.50 Miekkailun EM20.30 FIA WTCR: Aika-ajot, Nürburgring02.00 Copa América:Uruguay–Japani21.00 Keilailu: Weber Cup16.45 Pyöräily: Sveitsin ympäriajo07.00 Asian Tour: Korea Open12.30 ja 16.30 European Tour:BMW International Open01.00 Women’s PGA Championship