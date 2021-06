Postin uusi palvelu on avattu Vantaalla

Lauantaina 19. kesäkuuta sivulla B 9 kerrottiin virheellisesti, että Posti on aloittanut Helsingissä ja Turussa kahden tuhannen asiakkaan kokeilun, jossa asiakkaat saavat valita 15 minuutin tarkkuudella, koska he haluavat pakettinsa kotiin. Oikeasti tämä uusi palvelu on avattu Vantaalla.