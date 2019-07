Päivän lehti 20.7.2019

Keskioluesta lisäväriä regattaan

Hanko, 19. 7. (Jukka Martinkari) Hangon regatalla on kahdet kasvot. Kesäisen purjehduskautemme suurtapahtuman ystävät ja itse kilpailijat erottuvat omaksi joukokseen. He ovat saapuneet jälleen suurin joukoin kauniiseen kesäkaupunkiin, joka on siistiytynyt turistikauden huipentumaa varten.