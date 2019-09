Päivän lehti 20.9.2019

Työllisyystavoite on budjetin heikko kohta

Lapin Kansa kirjoittaa, että Antti Rinteen (sd) hallituksen ensimmäinen tulo- ja menoarvioesitys alleviivaa politiikan käännöstä vasempaan päin. ”Tämä hallitus on anteliaana.” ”Isona ongelmana on se, että jakopolitiikan rahoitus on täysin auki. Se on ripustettu työllisyyden parantumisen varaan.