Päivän lehti 20.10.2017

Kansalaiset putosivat sote-uudistuksen kärryiltä

Aamulehti

Ilta-Sanomat

kirjoittaa, että tavallisten ihmisten on ollut viime päivinäkin vaikea ymmärtää sote-uudistuksen valmistelun käänteitä, erimielisyyksiä ja sopimisia.”Siihen on liittynyt veivausta, sivuloikkia ja peruutuksia.””Kaikki tämä valitettavasti tarkoittaa, että harva tavallinen ihminen on enää lähelläkään kärryjä sote-uudistuksen suhteen. – – Samalla pientareella kököttävien usko hallitukseen, politiikkaan, uudistukseen ja etenkin sen tavoitteiden – paremman terveydenhoidon ja kustannussäästöjen – toteutumiseen hiipuu koko ajan.””Kuten tunnettua, paholainen asustelee yksityiskohdissa. Niistä olisi hyvä tehdä selväjärkistä selkoa nyt myös tavallisille ihmisille, sillä terveys kiinnostaa kaikkia, samoin omat verorahat.”toteaa, että vain sitkeimmät yrittävät enää pysyä sote-kärryillä.”Moni sanoo suosiolla, ettei ymmärrä koko asiasta mitään.””Toisaalta sote-sopukin on syntynyt niin monesti, että sana on kärsinyt inflaation. Sovut ovat lyhytikäisiä ja uusi kriisi vaanii alati nurkan takana.””Hallituksen on syytä pitää huoli, että erikoissairaanhoito ei ajaudu samanalaiseen kaaokseen kuin hallituksen toiminta sote-asiassa on ollut. Sitä ei voi perustella mitenkään.”