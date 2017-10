”Stewardien armeija” suojelee kilpahevosten terveyttä ihmisten salajuonilta – Jäähallissa myös hevoset joutuvat pissimään purkkiin

Päivän lehti 20.10.2017

”Stewardien armeija” suojelee kilpahevosten terveyttä ihmisten salajuonilta – Jäähallissa myös hevoset joutuva

Kun

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Kansainvälisissä

Moni

Hevoset pissivät dopingpurkkiin

Vesihanan

Hevosista

Helsinki Horse Show jatkuu Jäähallissa loppuviikon. Maailmancupin pääluokka kilpaillaan sunnuntaina.