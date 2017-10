Kokoomuksen ja keskustan ryhmät hyväksyivät soten valinnanvapausesityksen – Keskusta korostaa vielä lausuntokierroksen merkitystä

Päivän lehti 20.10.2017

Kokoomuksen ja keskustan ryhmät hyväksyivät soten valinnanvapausesityksen – Keskusta korostaa vielä lausuntoki

Hallituspuolueiden

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Valinnanvapauslaki

Valtiovarainministeri

Erikoislääkäreitä sote-keskuksiin ja seteleitä leikkauksiin

1.

2.

3.