Päivän lehti 20.10.2017

Torstain tulospörssissä muun muassa golfia, jalkapalloa, jääkiekkoa ja keskeisimpiä rahapelejä

Golf

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Jalkapallo

Judo

Jääkiekko

Keilailu

Koripallo

Lentopallo

Painonnosto

Ratsastus

Salibandy

Sulkapallo

Tennis

Rahapelejä

Tv-urheilua

, Espanja: Miesten Euroopan-kiertueen kilpailu, palkintoarvo 2 miljoonaa euroa:Tilanne 18/72 reiän jälkeen, par 71:66 lyöntiä (5 lyöntiä alle parin): Joost Luiten Hollanti, Sergio Garcia Espanja,...73 (+2): Mikko Korhonen Suomi (jakaa 53. sijaa),...76 (+5): Mikko Ilonen Suomi (jakaa 98. sijaa).: Lohkovaiheen 3. kierrosta:Lohko A: Kazakstan–Makkabi Tel Aviv, Israel 4–0 (2–0)Villarreal, Espanja–Slavia Praha, Tshekki myöh.Lohko G: Hapoel Be'er-Sheva, Israel–Steaua Bukarest, Romania 1–2 (0–0), Lugano, Sveitsi–Viktoria Plzen, Tshekki 3–2 (0–0).Lohko H: Bate Borisov, Valko-Venäjä–Köln, Saksa 1–0 (0–0), Crvena Zvezda, Serbia–Arsenal, Englanti 0–1 (0–0).Lohko I: Konyaspor, Turkki–Salzburg, Itävalta 0–2 (0–1), Marseille, Ranska–Vitoria Guimaraes, Portugali 2–1 (1–1).Lohko J: Östersund, Ruotsi–Athletic Bilbao, Espanja 2–2 (0–1), Zorya Luhansk, Ukraina–Hertha Berlin, Saksa 2–1 (1–0).Lohko K: Nice, Ranska–Lazio, Italia 1–3 (1–1), Zulte Waregem, Belgia–Vitesse, Hollanti 1–1 (1–1).Lohko L: Vardar, Makedonia–Real Sociedad, Espanja 0–6 (0–3), Zenit, Venäjä–Rosenborg, Norja 3–1 (1–0)., Kroatia: Alle 21-vuotiaiden EM-kilpailut, suomalaistuloksia:Miehet, alle 73 kg: Aku Laakkonen Suomi–Giovanni Esposito Italia waza-ari ajassa 4.19, Hievorh Manukian Ukraina–Laakkonen waza-ari ajassa 6.19.Helsinkiläisen Meido-Kanin Laakkosen molemmat ottelut päättyivät jatkoajalla.: Toronto–Detroit 6–3 (4–1, 1–2, 1–0), St. Louis–Chicago 5–2 (1–0, 2–0, 2–2), Los Angeles–Montreal 5–1 (1–1, 0–0, 4–0).torstaina: Lokomotiv–Neftehimik 1–2 (1–1, 0–0, 0–1), Spartak–Avangard 3–2 (0–2, 2–0, 1–0).liiga SHL: Mora–Frölunda vl. 3–4 (1–1, 1–2, 1–0, 0–0, 0–1), Brynäs–Rögle 4–5 (2–1, 0–2, 2–2), B: Juuso Ikonen 0+2.Skellefteå–Linköping 4–1 (1–0, 1–1, 2–0), S: Joni Ortio 26/27 torjuntaa. Karlskrona–Djurgården vl. 2–1 (0–0, 0–1, 1–0, 0–0, 1–0), Färjestad–Luulaja 4–2 (2–0, 1–1, 1–1), Växjö–Malmö 1–2 (1–1, 0–1, 0–0), HV71–Örebro 2–6 (1–0, 0–4, 1–2), H: Topi Jaakola 1+0, Ö: Sakari Manninen 2+0.: Juniorien Pohjoismaiden mestaruuskilpailut:Henkilökohtainen kisa:Tytöt, 6 sarjaa: 1) Ani Juntunen Suomi 1386 pistettä (keskiarvo 231,0), 2) Vilma Salo Suomi 1327 (221,2), 3) Cajsa Wegner Ruotsi 1324 (220,7).Pojat, 6 sarjaa: 1) Teemu Putkisto Suomi 1463 (243,8), 2) Juuso Rikkola Suomi 1434 (239,0), 3) Robert Lindberg Ruotsi 1403 (233,8).Korisliiga: Helmi Basket–Äänekosken Huima 77–80 (35–42).: Utah–Denver 106–96, Detroit–Charlotte 102–90, Indiana–Brooklyn 140–131, Orlando–Miami 116–109, Washington–Philadelphia 120–115, Boston–Milwaukee 100–108, Memphis–New Orleans 103–91, Dallas–Atlanta 111–117, San Antonio–Minnesota 107–99, Phoenix–Portland 76–124, Sacramento–Houston 100–105.: Naisten Mestarien liigan 2. kierrosta, 1. ottelu:Maritza Plovdiv, Bulgaria–LP Salo 3–1 (25–18, 25–20, 23–25, 25–21)2. ottelu: 25.10. LP Salo–Maritza Plovdiv., Albania: 20- ja 23-vuotiaiden EM-kilpailut, 5. päivän suomalaistuloksia:23-vuotiaat naiset, 69 kg: 1) Anastasia Mihalenka Valko-Venäjä 222 (tempaus 97+työntö 125), 2) Ani Sargsjan Venäjä 215 (96+119), 3) Jekaterina Tretjatshova Moldova 213 (96+117), ...7) Marianne Saarhelo Suomi 190 (87+103).: Helsinki International Horse Show, 2. päivän esteratsastus:Junior Tour 120 cm, aikaratsastus: 1) Loviisa Kink Kaia/Adorable Chabalito, Viro 0/49,53, 2) Aura Vasama/Baroness VI, Lahti 0/50,5, 3) Lida Haddas/Obora's Metaxa, Loviisa 0/52,38, 4) Aura Vasama/Zidane VDL, Lahti 0/52,4, 5) Pauliina Holm/LRK Beckham, Loimaa 0/52,99, 6) Anna Hämäläinen/Curly Sue G, Kirkkonummi 0/54,17.Lucky Winners 115 cm, kilpailu kahdessa vaiheessa: 1) Mari Mäntysalmi/Clintwood, Virrat 0/49,52, 2) Juha-Pekka Halmeenmäki/Wyona S 2621, Espoo 0/51,58, 3) Nina Vaitonen/D'Amour, Espoo 0/58,33,33, 4) Minna Hannula/Fashion, Jyväskylä 0/59,04, 5) Tove Övergaard/Casaletto, Uusikaarlepyy 0/60,81, 6) Minna Hannula/Destiny, Jyväskylä 0/62,41.Poniratsukot 110 cm, kilpailu kahdessa vaiheessa: 1) Kippen Närep/Rosehill Fascination, Eesti 0/20,02, 2) Antonia Virtanen/Silvia, Turku 0/20,95, 3) Sofia Soilu/For Next Generation, Vihti 0/23,47, 4) Sofia Saarinen/Cotton Socks, Lempäälä 0/23,95, 5) Mila Saukko/Figaro, Tuusula 0/25,38.Nuoret hevoset:5-vuotiaat, 110 cm, kilpailu kahdessa vaiheessa: 1) Susanna Rautanen/Le Petit Amour, Valkeakoski 0/33,94, 2) Vera Elopuro/Cazpar, Helsinki 0/35,90, 3) Julia Haikonen/Camellia, Teuva 0/36,66.Amateur Tour -finaalit:110 cm, aikaratsastus: 1) Ida Palmos/Perla III, Vantaa 0/51,56, 2) Viivi Haro/Allegro III, Sastamala 0/57,85, 3) Emma Rönkkö/Cipendeils, Kontiolahti 4/53,42.100 cm, aikaratsastus: 1) Emma Järvinen/Eve's Lazybeat, Ilmajoki 0/46,74, 2) Eveliina Liukkonen/CP Centi, Savitaipale 0/51,04, 3) Vilma Kuoppamäki/Up to Heaven, Espoo 0/51,34.90 cm, aikaratsastus: 1) Ronja Ahola/Doyher Triona 279 C, Taipalsaari 0/44,98, 2) Carolina Idänpään-Heikkilä/Hembys Smaragd, Espoo 0/44,99, 3) Mirka Niskala/Germiona, Ii 0/45,35.80 cm, aikaratsastus: 1) Saima Alitalo/Vanilla Twist, Helsinki 0/41,73, 2) Ulrika Hämäläinen/Gulliver III, Espoo 0/43,27, 3) Aada Levänen/Little Irish Lad (Murphy), Kirkkonummi 0/47,01.liiga: Oilers–SalBa 6–5 (1–2, 2–2, 3–1).liiga: SB-Pro–EräViikingit 6–5 (1–1, 3–1, 2–3).: Sulkapallon Tanskan avoin mestaruusturnaus Denmark Open, palkintoarvo 637000 euroa:Miesten kaksinpelin 3. kierrosta: Wei Nan Kiina–Kalle Koljonen Suomi 27–25, 21–18.Tennisliiga, 3. kierrosta:Miehet, nelinpeli: Henri Kontinen/John Peers HVS-Tennis–Jürgen Zopp/Jaan Fredrik Brunken Grani Tennis 7–5, 7–6 (2).Päiväarvonta (19.10): 3, 4, 10, 12, 14, 16, 19, 26, 29, 30, 31, 43, 48, 49, 51, 59, 61, 64, 67, 70. Kunkkunumero: 61.Ilta-arvonta (19.10.): 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 23, 24, 26, 30, 33, 47, 54, 63, 68, 69. Kunkkunumero: 9.(18. 10.): 3 6 8 7 9 0 1.Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 1 kpl voitto-osuus 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e.Päänumerot (18.10.): 9, 20, 31, 33, 41, 47. Vikingnumero: 7. Plusnumero: 29.Voitonjako: 6+1 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 293 881,50 e, 5+1 oikein 6 262,70 e, 5 oikein 1 156,20 e, 4+1 oikein 44,70 e, 4 oikein 27,00 e, 3+1 oikein 7,80 e, 3 oikein 4,20 e.Plusnumero viisinkertaistaa voiton.19.50 ja 22.40 Taitoluistelun GP: Moskova18.30 Liiga: Tappara-Ilves18.00 ja 22.00 F1: Vapaat harj., USA05.35 Moto3: Aika-ajot, Australia15.00 ja 20.00 Tennis: ATP 500, Antwerpen05.00 PGA Tour: The CJ Cup at Nine Bridges19.00 Ravit: Toto 4, Turku21.30 PGA Tour Champions: Dominion Charity Classic14.00 ja 21.00 Snooker: English Open14.00 Taitoluistelun GP: Moskova17.30 Ratapyöräilyn EM22.00 Valioliiga: West Ham-Brighton20.00 Koripallon Euroliiga: Crvena Zvezda-Barcelona02.35 NHL: Florida-Pittsburgh03.05 NHL: Winnipeg-Minnesota02.35 NHL: Detroit-Washington05.05 NHL: Anaheim-Montreal07.00 LPGA Tour: Taiwan Championship13.00 ja 16.30 European Tour: Valderrama Masters