Päivän lehti 20.10.2019

Suomessa intiaani on neutraali sana

Outi Korhonen ja Sergio Prudant nostivat mielipidekirjoituksessaan (HS 14.10.) esiin sanan intiaani ja totesivat, että siinä on loukkaava sävy. He katsoivat asiaa Latinalaisen Amerikan näkökulmasta, jossa espanjan indio-sanalla on kielteinen konnotaatio.