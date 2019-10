Kananmuna tuoksahti ikävästi, kun hovimestari yritti rakentaa kaalidrinkkiä – ravintoloissa otetaan nyt alkoholittomat juomat tosissaan

Päivän lehti 20.10.2019

Kananmuna tuoksahti ikävästi, kun hovimestari yritti rakentaa kaalidrinkkiä – ravintoloissa otetaan nyt alkoho

Kyssäkaalimehu sulaa esiin jääpalan sisältä. Se yhdistyy punaisista omenoista puristettuun mehuun. Epäilyttävää. Lasin äärellä vieläpä riemuitaan: ”Jesus Christ, tämä on hyvää!” Ilakoija on hovimestari, sommelier Juha Laatikainen, jonka arvio juoman mausta on enemmän kuin subjektiivinen.