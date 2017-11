Päivän lehti 20.11.2017

Kokoonnutaan jälleen salonkeihin

Lauantai- ja sunnuntai-iltapäivinä kaupunkien keskustoissa suurissa huoneistoissa asuvien ihmisten kodeissa voitaisiin pitää salonkeja, joissa olisi aitoa keskustelua, ajatusten vaihtamista ja esitelmiä kahvinjuonnin lomassa. On harmi, että tämä perinne on katkennut, eikä ole hyvää syytä jättää sitä katkenneeksi.



Salongissa voisi olla jotain hiukan ”korkeakulttuuriin” vivahtavaa musiikkia, jos yleisö sellaisesta pitää. Sellainen sopii aika hyvin asioita edistävän keskustelun lomaan.



Teknologia-alalla tähän samaan kategoriaan menisivät kyseisen alan harrastajille suunnatut aamiaiset tai lounaat viikonloppuisin. Sellaisia muistaakseni pidetään Tukholmassa. Ehkä jonkinlainen heikko signaali salonkiperinteen elpymisestä on siinä, kun viime vuosina ihmisten kodeissa on vaalien alla pidetty vaaliehdokkaisiin tutustumisiltoja.



Otto Tiusanen



valtiotieteiden maisteri



Helsinki