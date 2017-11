Tältä näyttää syrjäytyminen Suomen kartalla: Kruunupyyssä voidaan parhaiten, synkin tilanne on Äänekoskella – HS:n laskuri ja kartat kertovat, miten kotikuntasi nuorilla menee

Päivän lehti 20.11.2017

Äänekoskella tiedetään, että osa nuorista tarvitsee jonkun, joka ottaa kiinni ja auttaa elämänsyrjään.



Starttipajalla nuoret saavat apua arjen hallintaan ja tulevaisuuden suunnitelmiin. Pajalla kokataan ja siivotaan, käydään retkillä ja voimavaravalmennuksessa. Nuoret ovat tehneet videota ja pitäneet kirjapäivän.



”Tämä on aika hyvä alku monelle miettiä suuntaa, mihin lähtisi elämässä eteenpäin”, Starttipajaohjaaja Laura Sairanen https://www.hs.fi/haku/?query=laura+sairanen sanoo.





Justus Hänninen https://www.hs.fi/haku/?query=justus+hanninen , 20, keskeytti datanomiopinnot, koska ala ei tuntunut oikealta. Nyt mietinnässä on uusi opiskelupaikka. Starttipajalla hän käy, jotta päivisin olisi jotain tekemistä.



Jaakon https://www.hs.fi/haku/?query=jaakon , 24, (nimi muutettu) vuorokausirytmi vääristyi ja arkirutiinit lipsuivat työttömyyden myötä. Nyt hän ottaa arkea paremmin hallintaan Starttipajalla. Kun se sujuu, Jaakko haluaa siirtyä töihin työpajatoiminnan kiinteistöosastolle.



HS:n selvityksen mukaan nuorten tilanne on heikoin monissa paikalliskeskuksissa ja rakennemuutoksessa painiskelevissa kunnissa. Äänekosken lisäksi nuorten tilanne on huolestuttavin Lieksassa, Kotkassa, Outokummussa, Raahessa, Mänttä-Vilppulassa, Heinolassa, Kiuruvedellä ja Orimattilassa.



Jos katsoo syrjäytymiskarttaa laajemmin, nuorisolla menee paremmin lännessä ja etelässä kuin idässä ja pohjoisessa. Samanlaisia tuloksia on saatu syrjäytymistä koskevissa tutkimuksissa, vahvistavat sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari https://www.hs.fi/haku/?query=juho+saari ja tutkimusprofessori Sakari Karvonen https://www.hs.fi/haku/?query=sakari+karvonen .



Hyvin nuoret voivat monessa ruotsinkielisissä kunnassa ja suurten kaupunkien reunuskunnissa, joihin muuttaa taloudellisesti hyvässä tilanteessa olevaa väkeä. Nuorisolla menee parhaiten Kruunupyyn lisäksi Ruskossa, Toholammilla, Karijoella, Kauniaisissa, Hailuodossa, Mustasaaressa ja Lappajärvellä.



Nuorten palveluita on kehitetty monissa kunnissa. Saaren mukaan olisi tärkeää, että kunnat, työvoimaviranomaiset ja työnantajat yhdessä kehittäisivät räätälöityjä väyliä työelämään työnantajien tarpeiden mukaan.



Hän uskoo, että jatkossa parhaiten pärjäävät kunnat, jotka kehittävät palveluitaan niin, että nuoret pysyvät jatko-opinnoissaan ja valmistuvat. Hänen mukaansa moni nuori menee jatkokoulutukseen, koska on pakko, mutta motivaation puutteessa ei ikinä valmistu. Saaren mukaan olisi tärkeää, että nuori voi luottaa siihen, että tällä koulutuksella hän saa töitä.



Karvosen mukaan kunnan päättäjät tarvitsevat jatkuvaa tietoa siitä, millaiseksi nuorten tilanne on kehittymässä ja miten erilaiset ratkaisut vaikuttavat.



”Toivottomuutta voisi torjua myös niin, ettei leimattaisi näitä nuoria eikä alueita, vaan tuotaisiin esiin mahdollisuuksia, mitä eri alueilla on”, hän sanoo.



Äänekoskelainen Somchai Kritsanayut https://www.hs.fi/haku/?query=somchai+kritsanayut , 22, on hakenut aktiivisesti töitä, mutta tuloksetta. Hän on tyytyväinen päästyään pitkän työttömyyden jälkeen kaupungin työpajatoimintaan. Kritsanayut valitsi metallipajan, vaikka ala on hänelle vieras.



”Koska haluan oppia uutta”, hän sanoo.





19 000 asukkaan Äänekoskella työllisyys on parantunut, mutta työttömiä on yhä enemmän kuin koko maassa ja Keski-Suomessa keskimäärin. Uuden biotuotetehtaan rakennusvaihe työllisti monia aloja. Rakennus- ja metalliala vetää nyt paremmin, mutta esimerkiksi datanomien ja merkonomien on vaikea saada töitä.



Äänekoskella on yli sadan prosentin työpaikkaomavaraisuus, mutta työ ja tekijät eivät kohtaa. Uudet työpaikat vaativat korkeampaa koulutusta, mutta perinteikkäässä teollisuuskaupungissa yleinen koulutustaso on matala.



Opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä https://www.hs.fi/haku/?query=ville+hartsia toteaa, että Äänekoskella on paljon nuoria suhteessa kaupungin asukaslukuun. Se selittyy paikallisella ammattiopistolla, jossa ammattiin opiskelee yli 800 nuorta.



Osa opiskelijoista muuttaa kaupunkiin muista kunnista. Itsenäisen elämän aloittaminen jo 16-vuotiaana ei kuitenkaan ole helppoa. Osa keskeyttää opintonsa, mutta jää kaupunkiin.



Nyt kaupungin työllisyysyksikössä työskentelee nuorten palvelukoordinaattori, joka yrittää koota erilaisia nuorten palveluita tehokkaampaan yhteistyöhön.



Sosiaalityön johtaja Outi Markkanen https://www.hs.fi/haku/?query=outi+markkanen muistuttaa, että nuorten ongelmista puhuttaessa on katsottava heidän lapsuuteensa. Sosiaalityöntekijät puhuvat 1990-luvun alun ikäluokista, jotka syntyivät ja olivat lapsia syvän laman aikaan. Tuolloin Äänekoskikin karsi perheiden palveluita. Sitä laskua maksetaan nyt.



”Totuuteen herättiin vasta 2000-luvulla. Sen jälkeen palveluita on kehitetty, mutta eihän iso laiva käänny nopeasti”, Markkanen sanoo.



On työttömyyttä, mielenterveys- ja päihdeongelmia. Hän näkee työssään, kuinka yleinen huono-osaisuus voi siirtyä sukupolvelta toiselle.



”Jos vanhempien voimavarat ovat vähissä, nuoren kannustaminen kouluun ja työelämään voi jäädä vähälle. Perheissä voi olla pitkäaikaista toimeentulotuen tarvetta. Lapsi ja nuori kasvavat siihen, että töitä ei ole ja rahaa on vähän. Tyydytään siihen”, Markkanen sanoo.



Hänen mukaansa monilla nuorilla on itsetunnon ongelmia. Epäonnistumisten jälkeen ei uskalleta enää yrittää. Kotoa on vaikea lähteä, jos ei ole mitään syytä lähteä. Moni on yksinäinen.



Äänekoskella esimerkiksi koulujen ryhmäkoot on pidetty maan keskiarvoa pienempinä. On palkattu lisää erityisopettajia ja erityisluokanopettajia. Kouluterveydenhuollossa työskentelee nyt kaksi koulukuraattorin ja koulupsykologin työparia. Kymmenen vuotta sitten heitä ei ollut yhtään.



Etsivään nuorisotyöhön on palkattu lisää työntekijöitä. He toimivat myös yhdeksäsluokkalaisten ”saattajina” näiden siirtyessä peruskoulusta jatko-opintoihin.



Sosiaalitoimessa työskentelee nuorten oma sosiaalityöntekijä ja nuorten perhetyöntekijä. Aiemmin kotihoidon apua saivat vain lastensuojelun piirissä olevat perheet, mutta nyt kolme perhetyöntekijää ovat kaikkien lapsiperheiden käytettävissä.





Härtsiän mukaan Äänekoskella tehdään uutta selvitystä perheiden ja nuorten tilanteesta, jonka perusteella palveluja yritetään kehittää. Hän uskoo uuden tehtaan tuovan Äänekoskelle lisää yrityksiä ja teollisia työpaikkoja.



”Ja kun pystymme tuottamaan tukea lapsille ja lapsiperheille, uskon, että hyvinvoinnin määrä lisääntyy Äänekoskella”, Härtsiä sanoo.



”Sieltä sitä laivaa lähdetään kääntämään”, sanoo myös Outi Markkanen.



”Huostaanottojen ja kiireellisten sijoitusten määrä ei ole kasvanut muutamaan vuoteen. Jotain olemme tehneet oikein.”



Nuorillekin suunnattu apu ja tuki tuottavat usein tulosta. Markkasen mukaan nuoren tilanne voi näyttää hyvinkin huonolta, mutta kun hän saa oikeaan aikaan oikeaa apua, asiat voivat lähteä hyvään suuntaan.



”Toki se vaatii myös nuoren omaa heräämistä”, Markkanen sanoo.





