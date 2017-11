Päivän lehti 20.11.2017

Hallituksen hanskat tippuivat – tiukka talouskuri höltyy jo, ja vaalien lähestyessä se voi repsahtaa

Suomen hallitus kertoi uutisia: kiinteistöveron korotus perutaan. Päätöstä kiiteltiin joka puolelta, koska kansa ei halua maksaa veroja ja poliitikot pitävät siitä mistä kansakin.Ehkä jokunen ekonomisti ja virkamies mumisi, että korotukselle olisi ollut vahvat perusteet.Kiinteistöveron viilaus olisi nostanut ensi vuonna kuntien verotuloja noin 50 miljoonalla. Hallitus kuittasi menetetyt tulot olankohautuksella. Niitä ei lähdetty korvaamaan muilla tuloilla tai leikkauksilla.Se oli hetki, jolloin hallituksen työhanskat putosivat.hallitus aloitti runsaat kaksi vuotta sitten työnsä vaikeassa taloustilanteessa. Valtio velkaantui huimaa vauhtia. Talouden tasapainottamisen tarve oli kipeä.Hallitus kävikin toimeen. Leikkauksia tehtiin urakalla. Velkaantuminen alkoi hidastua.Nyt ilmassa on useita merkkejä otteen löystymisestä.Mutta miksi yhteisistä rahoista pitäisi murehtia nyt, kun Suomen taloudella menee vihdoinkin paremmin?Kun katsoo vähän kauemmas tulevaisuuteen, julkisen talouden näkymät ovat kaikkea muuta kuin ruusuiset. Väestön ikääntymiseen ja talouden rakenteeseen liittyvät ongelmat eivät ole kadonneet mihinkään nousukauden myötä.Pintapuolisesti mittarit näyttävät aiempaa paremmilta, sillä Suomen talouden noste näkyy myös julkisessa taloudessa. Velkaantuminen hidastuu, kun valtion verotulot kasvavat ja työttömyyden hoitoon kuluvat rahat pienentyvät. Talous on kuitenkin vielä kaukana tasapainosta eli velkaa otetaan ensi vuonnakin lisää. Se on pois tulevien vuosien ja vuosikymmenten palveluista ja joustovarasta.Ennusteiden mukaan tämä ja ensi vuosi ovat parhaat vuodet Suomen lähitulevaisuudessa. Jos velkaa ei pystytä edes näinä vuosina lyhentämään, niin milloin sitten. Talouden nousukausi voi jäädä lyhyeksi.Tärkeää olisi nyt katsoa niitä mittareita, jotka ennustavat julkista tasapainoa suhdanteista puhdistettuna.Oheinen kuvio ennustaa, että Suomen rahoitusjäämä ja rakenteellinen rahoitusjäämä ovat pysymässä pakkasella myös tulevina vuosina.Rahoitusjäämä kertoo julkisen sektorin alijäämistä eli velkaantumisesta. Sen tilanne on vähän kohentunut.Rakenteellisesta jäämästä on puhdistettu suhdannetilanteen osuus. Siinä ei juuri edistystä tapahdu.Keskiviikkona valtiovarainministeriö julkisti raportin, joka käsitteli eri tapoja seurata finanssipolitiikan viritystä – eli sitä, onko valtio elvyttämässä taloutta velkaantumisenkin uhalla vai toteuttaako se kiristävää politiikkaa.Eri mittarit antavat vähän erilaisia lukuja, mutta peruskuva on selkeä. Viime vuosien kiristävä finanssipolitiikka on höltynyt. Tänä vuonna se on kääntynyt suorastaan elvyttäväksi.Tämän vuoden talouskasvusta odotetaan vuosikymmenen vahvinta. Näyttää siis siltä, että keskellä kuuminta nousukautta hallitus elvyttää taloutta sen sijaan, että se varautuisi tuleviin huonompiin aikoihin.Samaan aikaan hallitus on joutunut perääntymään velkaantumista ehkäisevistä tavoitteistaan. Alun perin se otti tavoitteekseen tasapainottaa julkisen talouden vaalikautensa aikana. Velanoton piti loppua kokonaan vuoteen 2021 mennessä.Suomen talouden ennusteita on vedetty ylös vauhdilla eivätkä korjaukset silti tunnu pysyvän perässä. Kolmen prosentin talouskasvu tälle vuodelle tuntui viime vuonna täydeltä utopialta, ja nyt puhutaan jo mahdollisesta neljän prosentin kasvusta. Sellainen kasvu kääntää myös valtion ja kuntien taloutta kuntoon.Rakenteellinen alijäämä pysyy näkymättömissä niin kauan kun taloudella pyyhkii hyvin. Mutta kun talouskasvu loppuu, piru on irti. Taantuman uhatessa valtion pitäisi pystyä elvyttämään taloutta velkarahalla, mutta se on hankalaa, jos talous on valmiiksi velkaantunut ja alijäämäinen.korotuksen peruutus oli esimerkki siitä, mitä kohentuva taloustilanne yhdistettynä hallituspuolueiden kannatusongelmiin tekee. Äänestäjien kosiskelu alkaa, ote kirpoaa, vaikeista päätöksistä livetään.On mahdollista, että hallitus tekee ensi vuoden budjettiin vielä tänä vuonna uuden reiän. Alkoholilain uudistus saattaa siirtyä ensi vuoden puolelle, eikä kokoomuksen ja sinisten eduskuntaryhmien mielestä silloin ole tarvetta myöskään korottaa alkoholiveroa.Pulma syntyisi siitä, että alkoholiveron korotus on jo laskettu valtion ensi vuoden tuloksi. Ilman korotusta budjettiin syntyy 100 miljoonan euron aukko. Tämäkään ei ilmeisesti olisi hallitukselle ongelma.Näillä päätöksillä Suomi ei ojaan aja, mutta hallituskautta on vielä jäljellä.Kevään 2019 vaalit alkavat jo hiipiä mieleen. Hallituspuolueista keskustan ja sinisten kannatus on romahtanut. Käytännössä tuleva kevät on viimeinen mahdollisuus tehdä vaikeita päätöksiä. Ensi syksynä tehdään vaalibudjettiajolla yritetään saada hallituspuolueiden kannatus nousuun.Suomen hallituksessa on nyt sellainen puolueiden kokoonpano (keskusta, kokoomus ja siniset) jolla pitäisi olla kiinnostusta valtion talouden tasapainottamiseen. Silti tämäkin hallitus näyttää lipsuvan tavoitteistaan. Todennäköisesti seuraava hallitus suhtautuu velkaantumiseen löysemmin.Ongelma on, että hallitukset kantavat huolta lähinnä omasta kaudestaan. Suomen rakenteellinen alijäämä pamahtaa todennäköisimmin seuraavan hallituksen ongelmaksi.