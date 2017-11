Päivän lehti 20.11.2017

Nykyiset kutsunnat syrjivät miehiä

Ilkka

Länsi-Savo

Karjalainen

laajentaisi armeijan kutsuntoja myös naisiin.”Armeijalla on käytännössä jo varaa valikoida sotilaansa. Heikosti motivoitunutta nuorta ei kannata sinne lähettää. Lähes neljännes ei koskaan käy armeijaa. Voidaan siis hyvällä syyllä puhua jo nyt valikoivasta asevelvollisuudesta.””Tasa-arvonäkökulmat ovat tässä asiassa kiistattomat. Jos kutsunnat koskisivat kaikkia sukupuolesta riippumatta, se olisi yhdenvertaista. Nykyinen järjestelmä on miehiä syrjivä. Kutsuntojen laajentaminen olisi selvä askel yhdenvertaisuudessa.””Armeija voisi valita mielestään parhaat sotilaat, osa ehkä pettyisi.””Pitäisi olla erilaisia, tasaveroisia ja hyödyllisiä tapoja kaikille suorittaa kansalaisvelvollisuus ja se pitäisi tehdä myös kustannustehokkaasti. Vain miesten kutsumista ei voi nykypäivänä perustella enää mitenkään.”on huomannut, että venäläismatkailijat ovat palanneet.”Venäjän talouskriisi ja ruplan romahdus veivät itäturistit melkein kerralla 2014. Nyt Venäjän talouden käännyttyä ja ruplan kurssin vakiinnuttua myös matkailu on lähtenyt elpymään.””Ensin muutos on näkynyt lähempänä itärajaa. Pikkuhiljaa se on levinnyt Savonlinnaan ja Mikkeliinkin asti.””Puhtaasti ostosmatkalle tulevat venäläiset jäävät Lappeenrantaan, Imatralle ja Kotkaan.””Savoon päätyy vauraampaa keskiluokkaa pidemmille lomamatkoille, vaikkapa mökeille.””Mikkelin seudun kannalta Venäjä on pitkään ollut merkittävin ulkomaalaisten turistien lähde. Siinä mielessä elpyminen on merkittävä ja tervetullut asia.””Mitään valtavaa buumia ei kuitenkaan ihan pian kannata odottaa. Suomen Pankin torstaina julkaiseman katsauksen mukaan Venäjän talouskasvu on jo hidastumassa.””Maan talous on pitkälti riippuvainen öljynviennistä, ja sen maailmanmarkkinahinnat heilauttelevat talous näkymiä varsin suoraviivaisesti.”pohtii kaupunkien elinvoimaa.”Tilastot kertovat kylmiä lukuja, mutta vaikea on uskoa suurta kuvaa, etteikö Joensuun elinvoima olisi parantunut vii­me vuosina. Rakentaminen on vilkasta, asukasmäärä kasvaa, kauppa käy, kasvu­yrityksillä menee hyvin ja vienti vetää.””Joensuussa tilanne on muita kaupunkeja huonompi kaikessa vertailussa, mikä liittyy matalaan työllisyysasteeseen, kor­keaan työttömyyteen, alhaiseen asukkaiden tulotasoon, sairastavuuteen ja heikkoon taloudelliseen huoltosuhteeseen.””Elinvoima lisää vetovoimaa ja menestys ruokkii menestystä. Tästä nauttii nyt Kuopio, jossa vertailun mukaan elinvoima on kasvanut enemmän kuin missään muussa kaupungissa.”