Päivän lehti 20.12.2017

Suomalaisten lastenkirjojen arkinen elämä ja yksityiskohtaiset kuvitukset viehättävät pietarilaisia lapsia

Perhoset-päiväkotiryhmän lapset kuuntelevat etukenossa, kun Olga Vasileva lukee heille Tiina Nopolan Siiri ja yläkerran Onni -kirjan venäjännöstä. ”Mikä on koiran nimi, jonka kanssa Siiri asuu?”, Vasileva arvuuttelee. ”Radost”, lapset vastaavat kuorossa. Kirja on lapsille tuttu. A.S.