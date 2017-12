Päivän lehti 20.12.2017

Radiouutisten kuuntelu on hyvä tapa harrastaa latinaa

Olen ollut aivan järkyttynyt Ylen aikomuksesta lopettaa Nuntii Latini. Latinankieliset uutiset on hieno suomalainen keksintö, ja niitä on kuunneltu muuallakin. Latina on kansainvälinen kieli. Yle on perustellut päätöstään sillä, että internetissä voi harrastaa latinaa.