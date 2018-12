Päivän lehti 20.12.2018

Euromaiden velkaantuneisuus on keskimäärin noin 85 prosenttia

Keskiviikkona 19. joulukuuta sivulla A 7 kirjoitettiin virheellisesti, että euromaiden keskimääräinen velkaantuneisuus on noin 80 prosenttia. Kyse on EU-maiden velkaantuneisuudesta. Euromaiden velkaantuneisuus on keskimäärin noin 85 prosenttia.